Thời sự Pháp luật

Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Gia Bách
21/04/2026 17:45 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn liên quan việc xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.

Liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P), ngày 21.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn.

Nguồn tin cũng cho hay, hiện chưa khởi tố bị can, vụ án đang được tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 5.6.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau nhận thông tin phản ánh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Theo công văn, hộ kinh doanh V.B (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) đã lập 66 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ tháng 6.2022 đến tháng 6.2023, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 2,894 tỉ đồng. Toàn bộ số hóa đơn nêu trên được xuất cho các chi nhánh của Công ty C.P với tên hàng hóa là "gia công giết mổ heo".

Như Thanh Niên đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở V.B xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo, trị giá hơn 1,207 tỉ đồng cho 7 chi nhánh gồm: chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh 3 tại Đồng Nai, chi nhánh Tiền Giang, chi nhánh Bình Phước, chi nhánh 1 tại Kiên Giang, chi nhánh Bạc Liêu và chi nhánh Hậu Giang. Từ tháng 1 đến tháng 6.2023, tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,687 tỉ đồng. Lúc này chi nhánh Kiên Giang không còn, thay bằng chi nhánh Vĩnh Long và và 6 chi nhánh còn lại.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau thì cơ sở V.B chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai như chi phí nhân công, chi phí điện nước, nguyên vật liệu… Đặc biệt, hệ thống hóa đơn điện tử cho thấy không có hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào; đồng thời, chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ngoài 66 hóa đơn nêu trên, đoàn kiểm tra còn phát hiện từ tháng 4.2022, cơ sở V.B đã xuất thêm 20 hóa đơn khác, trị giá 298 triệu đồng, cho các chi nhánh Công ty C.P.

Toàn bộ hồ sơ vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công heo cho Công ty C.P đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau điều tra xử lý theo quy định.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
