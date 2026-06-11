Khởi tố vụ xài 'Windows lậu': Công an khám xét khẩn cấp 5 địa điểm

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sông Lam, địa chỉ tại P.Nông Trang, tỉnh Phú Thọ ẢNH: CACC

Để triệt phá chuyên án này, lực lượng công an huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ. Đây là những công ty đã cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm "lậu".

Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam (địa chỉ tại P.Nông Trang) do Nguyễn Thị Thanh Huyền (45 tuổi) làm giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator.

Công an khám xét trụ sở Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam (trái) và nhân viên công ty này tái hiện việc cài đặt phần mềm "lậu" ẢNH: CACC

Công an còn phát hiện một trường học sử dụng 350 máy tính với phần mềm không hợp pháp, do Công ty TNHH hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tek-Solution (đều có địa chỉ tại Hà Nội) cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ khoảng 4 - 9 triệu đồng với mỗi máy tính.

Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Công an khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek-solution ẢNH: CACC

Hàng loạt tài liệu, chứng cứ được thu giữ để phục vụ điều tra ẢNH: CACC

Khám xét khẩn cấp và kiểm tra hệ thống máy tính, dữ liệu điện tử tại Công ty cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam ẢNH: CACC

Công an cũng khám xét khẩn cấp nơi làm việc, lắp ráp máy tính đối với Lại Hoàng Dương (51 tuổi), Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng ẢNH: CACC