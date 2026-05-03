Không ai ngờ cô giáo một chân này lại làm điều đặc biệt suốt 5 năm qua

Cô Tâm cho biết thấu hiểu áp lực của kỳ thi quan trọng đối với học sinh và gia đình. Sự gần gũi giúp tôi hiểu các em cần gì, lo lắng điều gì. Vì vậy, kể từ năm 2021 đến nay, mỗi năm, cô đều tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi với mong muốn góp phần tiếp thêm động lực cho các em.

Không ngừng rút kinh nghiệm để tiếp sức mùa thi thiết thực hơn

"Chỉ cần giữ được tinh thần tốt, các em sẽ làm được nhiều hơn trong trạng thái tích cực và vui vẻ. Chúc các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả như mong muốn". Thông điệp giản dị nhưng giàu năng lượng ấy đã trở thành lời chúc quen thuộc mà cô Tâm gửi đến học sinh.

Không dừng lại ở lời động viên, trước mỗi kỳ thi, cô cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm do mình sáng lập tổ chức đến nhiều trường THPT trong và ngoài tỉnh để gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thêm tinh thần cho học sinh lớp 12. Hàng chục ngàn cây bút chì, bút bi cùng nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay thí sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Tâm (bìa trái) tham gia tiếp sức mùa thi cùng các em học sinh ẢNH: NVCC

Qua từng năm, cô Tâm không ngừng rút kinh nghiệm để việc hỗ trợ ngày càng thiết thực hơn. Trước mỗi mùa thi, cô không ngại đường xa, có khi vượt hơn 60 - 80 km để đến từng trường trong và ngoài tỉnh như: Trường THPT Trường Xuân (H.Tháp Mười cũ), THPT Long Khánh A và THPT Tân Hồng (H.Hồng Ngự cũ), THPT Tam Nông (H.Tam Nông cũ)... Có những hôm, cô đến tận từng lớp học để trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ cùng các em; có khi nhà trường tập hợp học sinh lại để cô có thể gửi gắm những câu chuyện, kinh nghiệm và nguồn năng lượng tích cực trước kỳ thi quan trọng.

Cô Tâm thực hiện các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

Sau những lời động viên chân thành ấy, cô cùng nhóm thiện nguyện trao học bổng, phát từng cây bút chì những món quà nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin và hy vọng lớn lao.

Đến ngày thi, hình ảnh cô lại xuất hiện quen thuộc trước cổng Trường THPT Thiên Hộ Dương, THPT TP.Cao Lãnh... Giữa dòng người tất bật, cô lặng lẽ tiếp sức, gửi lời chúc và nụ cười động viên đến từng thí sinh. Không cần những điều lớn lao, chính sự hiện diện bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các em thêm vững vàng bước vào phòng thi với sự bình tĩnh và tự tin.

Đặc biệt, năm 2023, cô Tâm vận động nhà hảo tâm hỗ trợ các điểm thi toàn tỉnh Đồng Tháp (cũ) với hơn 16.000 phần quà (viết chì, đậu đỏ), 150 phần quà hỗ trợ thí sinh khó khăn, mỗi suất 100.000 đồng.





Cô Tâm (thứ 3 từ phải qua) đứng trước cổng trường để cổ vũ, tặng quà tiếp sức mùa thi cho thí sinh ẢNH:NVCC

Ngoài vận động tài trợ dụng cụ học tập, cô còn kêu gọi hỗ trợ suất ăn, chỗ ở cho thí sinh và phụ huynh. "Được giúp các em và gia đình các em, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến", cô Tâm bộc bạch.

Mỗi phần quà nhỏ đều được chuẩn bị công phu, kèm lời chúc gửi gắm niềm tin, hy vọng đến thí sinh trước giờ thi. Phần quà là một cây viết chì kèm lời chúc và bịch đậu đỏ có chứa kèm ngôi sao, gôm và trái tim ghi lời chúc, động viên các em thi tốt. Phần quà này được rất nhiều học sinh, sinh viên, anh, chị, cô, chú, ông bà chung tay thực hiện… Mỗi phần quà chứa tình cảm của nhiều người gửi đến các thí sinh với mong muốn các em thi thật tốt.

Cô giáo một chân: Vượt lên nghịch cảnh và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện

Ít ai biết, phía sau tinh thần lạc quan của cô Tâm là một hành trình vượt lên nghịch cảnh. Năm 2009, trong lúc đi vận động học sinh đến lớp tại xã Tân Thành A, H.Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (cũ), cô Tâm bị tai nạn nghiêm trọng, mất đi chân trái. Tỉnh dậy trong bệnh viện với cơ thể không còn nguyên vẹn, cô rơi vào khủng hoảng. Những dự định, ước mơ tuổi trẻ tưởng chừng khép lại. Nhưng bằng ý chí bền bỉ, cô đã tập đi với chân giả, kiên trì vượt qua nghịch cảnh để trở lại cuộc sống bình thường.

Thành viên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm và các em học sinh của cô Tâm tham gia tiếp sức mùa thi ẢNH: NVCC

Không đầu hàng số phận, cô tiếp tục học tập, hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành toán và trở lại bục giảng. Song song đó, cô dành tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện, hướng đến học sinh nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, cô đã vận động hàng trăm triệu đồng cho chương trình Tiếp sức mùa thi và nhiều hoạt động xã hội khác.

Đáng chú ý, Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm do cô sáng lập đã huy động hơn 7 tỉ đồng để triển khai các chương trình trao học bổng, tặng xe đạp, hỗ trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, tri ân gia đình chính sách… Mới đây, cô Tâm còn lập ra học bổng "Hoa hậu Trăng Khuyết - Ươm mầm nghị lực, chắp cánh nghị lực" dành cho học sinh khuyết tật và con em của người khuyết tật.

Cô Bùi Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường THPT Thiên Hộ Dương cho biết cô Tâm không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, được nhiều cấp, ngành ghi nhận, tuyên dương.

Hình ảnh cô giáo một chân, chống nạng, di chuyển trên chiếc xe ba bánh rồi lại tất bật với các hoạt động thiện nguyện đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Sau giờ lên lớp, cô tiếp tục gieo yêu thương ở bệnh viện, mái ấm hay những vùng quê còn nhiều khó khăn. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn lan tỏa những giá trị sống tích cực. Em Tô Thị Tuyết Mai, học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, chia sẻ: "Tham gia hoạt động cùng cô giúp em tự tin hơn, biết yêu thương và chia sẻ. Cô là tấm gương để em noi theo".

Với những đóng góp bền bỉ, cô Nguyễn đã nhận nhiều giải thưởng như: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; giải thưởng Tình nguyện quốc gia; Tỏa sáng Nghị lực Việt…

Vượt qua mất mát, cô giáo một chân vẫn bền bỉ trên hành trình tiếp sức cho học sinh nghèo và Tiếp sức mùa thi, không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng chính câu chuyện đời mình. Ở cô hội tụ hình ảnh của một nhà giáo tận tụy, một người truyền cảm hứng và một tấm gương sống đẹp giữa đời thường.