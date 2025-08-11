‘'Không bàn lùi, chỉ bàn tiến' trên công trường 500kV

Sáng 11.8, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đã đến Phú Thọ, tổ chức cuộc họp khẩn với 31 Bí thư Đoàn xã trên các địa bàn có đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đi qua.

"Không bàn lùi, chỉ bàn tiến!"

Tại cuộc họp, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, đây không phải lúc bàn về khó khăn mà là lúc phải đề xuất giải pháp. "Chúng ta không bàn lùi, chỉ bàn tiến. Để làm được thì phải cần cái gì, tổ chức Đoàn tham gia như thế nào?", anh Lâm đặt vấn đề.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, vai trò của tuổi trẻ phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Trong đó, có 3 nhiệm vụ trọng tâm: một là công tác tuyên truyền vận động phải đi trước một bước; hai là trực tiếp đảm nhận các phần việc khó trong giải phóng mặt bằng, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động người dân; và ba là kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Anh Lâm cũng cho biết, 31 Đoàn xã đã nhận thực hiện nhiệm vụ ở 62 khoảng cột thì phải quyết tâm thực hiện đến cùng. Anh Lâm đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là quan trọng nhất, nơi thanh niên phải thể hiện rõ nhất tinh thần xung kích.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, dù công việc còn rất bộn bề sau chuyến kiểm tra của Thủ tướng, nhưng đây chính là cơ hội để thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của mình trong một công trình thế kỷ. Anh kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên phải là một chiến sĩ trên công trường, dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Quan trọng nhất là việc vận động người dân

Tại cuộc họp, đại diện Tỉnh đoàn Phú Thọ đã có báo cáo chi tiết về quá trình triển khai hỗ trợ dự án đường dây 500kV, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giai đoạn nước rút.

Báo cáo chỉ ra 4 khó khăn lớn: Việc huy động lực lượng thanh niên thường xuyên gặp trở ngại do các bạn trẻ còn bận đi học, đi làm; thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tiến độ; cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện đôi lúc còn thiếu thốn; và đặc biệt là sự phối hợp thông tin giữa các đơn vị đôi khi chưa thông suốt.

Đại diện các Bí thư Đoàn xã có đường dây đi qua tham nêu ý kiến tại cuộc họp

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ những thực tế đó, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã đưa ra các đề xuất trọng tâm, trong đó quan trọng nhất là kiến nghị thiết lập một cơ chế thông tin thông suốt, liên tục hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày, giữa đơn vị thi công, EVN và các đầu mối cơ sở.

Trong bối cảnh "chỉ còn 8 ngày" để hoàn thành dự án 500kV, đại diện Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã đưa ra một đề xuất quan trọng, đồng thời cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tối đa cho lực lượng thanh niên tình nguyện. Theo EVN, trong giai đoạn nước rút này, quan trọng nhất là việc vận động người dân "đồng ý cho kéo dây" ngay cả khi họ chưa di dời hoặc hoàn tất giải tỏa.

Thanh niên tình nguyện ở Lào Cai tháo dỡ nhà cửa giúp người dân để giải phóng mặt bằng làm đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên ẢNH: CTV

Theo EVN, đây là nhiệm vụ "sống còn" để đảm bảo tiến độ chung, tránh tình trạng cả tuyến bị ách tắc chỉ vì một vài hộ dân cản trở. Lực lượng đoàn viên, thanh niên được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng để thuyết phục các hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Tại cuộc họp hầu hết bí thư Đoàn các xã đều cho biết đã rất nỗ lực để đưa công trình về đích. Tại xã Tây Cốc, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án 500kV đã cơ bản hoàn thành 100%. Đoàn xã đã chủ động thành lập đội thanh niên tình nguyện, tổ chức hai đợt ra quân hỗ trợ người dân.

Điều đáng ghi nhận là phần lớn các hộ dân đều tự giác di dời và thu hoạch cây cối, đồng thời khẳng định không cần sự hỗ trợ về nhân lực từ thanh niên. Tuy nhiên, Đoàn xã Tây Cốc vẫn khẳng định tinh thần sẵn sàng cao độ, tiếp tục theo dõi sát sao, phối hợp chặt chẽ và luôn trong tư thế huy động lực lượng ngay lập tức khi người dân cần.

Thanh niên tình nguyện ở Lào Cai phát quang cây cối để kéo đường dây đi qua ẢNH: CTV

Kết luận buổi làm việc, anh Lâm đã bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của chiến dịch, vào cơ sở và cho biết khi đi thực địa đã thấy tinh thần thanh niên làm việc hết sức trách nhiệm. "Tôi mong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên hãy đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công trình trọng điểm của quốc gia", anh Lâm nhấn mạnh.