Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông hăm dọa cho CSGT mất việc

Ngày 5.2, Công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn, tổ tuần tra phát hiện người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm, nên yêu cầu dừng. Tuy nhiên, người này không chấp hành kiểm tra mà còn có lời lẽ xúc phạm, hăm dọa lực lượng CSGT.

Đội CSGT Công an H.Mộ Đức có văn bản thông báo mời đến trụ sở để làm việc nhưng người này vẫn chưa đến.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 56 ngày 2.2, tại tuyến QL1 (đoạn thuộc tổ dân phố 2, TT.Mộ Đức, H.Mộ Đức), tổ tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn của Đội CSGT, Công an H.Mộ Đức phát hiện người đàn ông chạy xe máy BS 76G1-183.24 có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng.

Người đàn ông có lời lẽ xúc phạm và hăm dọa lực lượng CSGT CẮT TỪ CLIP

Sau nhiều lần được yêu cầu, người đàn ông chạy xe máy không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn có lời lẽ xúc phạm, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Người này còn hăm dọa cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ mất việc.

"Đây là hành vi thể hiện coi thường pháp luật, có hành vi, lời nói thiếu văn hóa, xúc phạm danh dự của lực lượng công an nhân dân. Vì thế, Công an H.Mộ Đức sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài việc xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, công an huyện sẽ xử lý hành vi xúc phạm, chửi bới, hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ", Công an H.Mộ Đức cho biết thêm.