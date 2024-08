Không chấp nhận kiểu sửa xe phá hoại

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại tiệm sửa xe Văn Minh (QL1, P.Bình Chiểu). Công an xác định Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Lâm Đồng) là chủ tiệm và cũng là người thực hiện hành vi phạm tội.



Tiệm sửa xe nơi xảy ra vụ hủy hoại tài sản người dân ẢNH: CACC

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, đấu tranh với tội phạm rải đinh trên QL1, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức phát hiện tiệm sửa xe nói trên có dấu hiệu làm ăn bất chính nên nhiều ngày mật phục theo dõi.

Ngày 14.8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Bình Chiểu bắt quả tang Cường dùng vật nhọn đâm thủng ruột xe và dùng kìm bẻ phá, làm hư hỏng lốp xe của khách. Sau đó, Cường báo với khách là ruột và lốp xe đã bị hư hỏng, không thể sửa mà phải thay mới. Khi Cường phá xe thành công và đang thỏa thuận giá tiền với khách thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Cường khai từ tháng 7 bắt đầu dùng các công cụ hình dáng giống lò xo, có một đầu nhọn để đâm thủng thêm 2 hay 3 lỗ trên ruột xe và dùng kìm bẻ phá lốp xe của khách. Từ đó đến nay, Cường đã 15 lần hủy hoại tài sản của người đến sửa xe.

Công an TP.Thủ Đức cho hay đang tìm nạn nhân của Cường để củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra vụ án.

"Cảm ơn các anh công an"

"Đọc cái tin trên Báo Thanh Niên về việc bắt chủ tiệm sửa xe làm ăn kiểu đâm thủng, phá lốp, ruột xe, mình thấy thật đáng khen cho các anh công an, đã mật phục bắt quả tang. Cảm ơn các anh công an. Lâu nay việc các tiệm sửa xe làm ăn kiểu phá hoại này gây bức xúc trong dư luận nhưng nhiều người không dám nói. Giờ thì mong các nạn nhân hãy liên hệ với cơ quan công an để công an củng cố hồ sơ vụ án. Gì thì gì chứ sửa xe kiểu này là không thể chấp nhận được, thất đức lắm", bạn đọc (BĐ) Thanh Thanh bày tỏ.

Cùng quan điểm, BĐ Trịnh Cường cũng cho rằng: "Nhiều người, nhiều BĐ ghi nhận, đánh giá cao việc công an theo dõi, bắt quả tang chủ tiệm làm ăn bất chính. Phải nghiêm trị để còn răn đe những kẻ phá hoại tài sản của người khác". BĐ Nguyen Anh Nghi cũng bức xúc: "Làm ăn bất chính, thủ đoạn, chiêu trò xấu xa... Phải xử lý nghiêm khắc, thật nặng".

Trong khi đó, BĐ Phú Sang Võ cho biết thêm: "Chiêu trò này có lâu rồi, thầy trò truyền nghề cho nhau, chia sẻ kinh nghiệm phá xe của khách. Cái thau nước thử ruột xe đen xì, trong thau có cục chì làm bàn chông. Trong quá trình lấy ruột xe ra, mà van ra sau cùng là biết phá xe rồi...".

Răn đe kiểu làm ăn bất chính

Từ vụ chủ tiệm sửa xe phá hoại lốp, ruột xe như trên, nhiều BĐ nghi ngờ có mối liên hệ giữa các tiệm sửa xe này và nạn rải đinh trên đường. BĐ Thanh Vu Le nêu nghi vấn: "Vụ rải đinh trên QL1 rất có thể là đồng lõa với những người sửa xe này. Người đi đường chẳng may cán phải đinh dễ bị té ngã ra đường, nguy hiểm đến tính mạng. Rất mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý thật nặng, loại bỏ loại tội phạm này". BĐ Thai Binh Nguyen thì cho rằng: "Theo tôi, không chỉ có 15 lần hủy hoại tài sản khách đến sửa xe như chủ tiệm này khai đâu… Trên QL51 mình đã từng một lần cán đinh, may lần đó mình dắt xe đi và có những người đi đường tốt bụng gắn sợi dây ga giùm mình".

BĐ Hoang Hai cũng đề nghị: "Mong các anh công an điều tra xem các tiệm sửa xe này có liên quan gì đến những kẻ rải đinh hay không. Rải đinh thì cũng chỉ "phục vụ" cho các tiệm sửa xe "chặt đẹp" nạn nhân mà thôi, chứ ai ở không mà đi rải đinh? Triệt được nạn rải đinh, xóa sổ các tiệm sửa xe làm ăn bất chính là giúp người dân đi đường yên tâm, an toàn". BĐ nguyen.10xxxx@gmail.com bức xúc: "Người dân đã vất vả làm việc kiếm tiền lo cho gia đình mà gặp phải những người này, quá nhẫn tâm... Mong rằng các ngành chức năng nghiêm khắc trừng trị những kẻ sửa xe làm ăn bất chính này".

"Mong các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý thật nặng những kẻ làm ăn bất chính này, để răn đe và cũng là cảnh báo đến những tiệm sửa xe kiểu phá hoại tài sản của khách phải từ bỏ ngay. Làm ăn kiểu này không thọ được đâu!", BĐ Kiệt Anh ý kiến.