Khống chế hoàn toàn 2 đám cháy rừng lớn ở California sau 24 ngày

Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California ngày 31.1 thông tin 2 đám cháy nêu trên ở khu vực phía nam California đã được khống chế hoàn toàn sau 24 ngày, Đài NBC News đưa tin.

Đám cháy Palisades bùng phát vào sáng 7.1 theo giờ địa phương tại khu phố Pacific Palisades tại thành phố Los Angeles (California), sau đó lan rộng do đợt gió mùa khô Santa Ana. Vào tối cùng ngày, đám cháy Eaton bùng phát gần khu vực Rừng quốc gia Angeles và lan đến các khu dân cư.

Hình ảnh hôm 16.1 cho thấy các ngôi nhà ven biển ở Malibu, California bị thiêu rụi do vụ cháy Palisades ẢNH: REUTERS

Những đợt gió mạnh hơn 100 km/giờ kết hợp với thời tiết khô khiến các đám cháy nhanh chóng lan rộng và khó kiểm soát, gây thách thức cho lực lượng cứu hỏa. Cơ quan chức năng Los Angeles cho hay ít nhất 29 người thiệt mạng trong 2 vụ cháy nêu trên.

Đám cháy Palisades đã thiêu rụi gần 9.500 ha, phá hủy hơn 6.800 công trình, trong khi đám cháy Eaton thiêu rụi hơn 5.600 ha, trong đó hơn 1.600 ha là các tòa nhà dân cư. Hơn 9.400 công trình bị phá hủy do đám cháy Eaton.

Đến nay, giới chức California đã hủy bỏ các yêu cầu sơ tán và từ hơn một tuần qua đã đánh giá các đám cháy không còn gây đe dọa nghiêm trọng. Việc khống chế hoàn toàn 2 đám cháy lớn kết thúc hơn 3 tuần lực lượng cứu hỏa đương đầu với ngọn lửa. Vụ cháy khiến hàng ngàn người phải sơ tán và để lại thiệt hại nghiêm trọng.

Người dân chịu ảnh hưởng từ vụ cháy Eaton xếp hàng xin hỗ trợ trong ngày 24.1 ẢNH: REUTERS

Theo The New York Times, chi phí khắc phục hậu quả có thể lên đến hàng trăm tỉ USD, ngoài ra còn có những tác động khác như ảnh hưởng tâm lý của người dân những nơi chịu thiệt hại và chất lượng không khí tại khu vực bị ảnh hưởng từ vụ cháy đe dọa đến sức khỏe. Công cuộc tái thiết có thể kéo dài nhiều năm, với bước đầu là Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) sẽ xử lý các vật liệu nguy hiểm do vụ cháy để lại.