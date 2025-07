Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông còn cầm ghế tấn công CSGT

Ngày 20.7, mạng xã hội lan truyền clip nhóm người cự cãi, cầm ghế tấn công CSGT khi lực lượng chức năng được cho đang xử lý vi phạm nồng độ cồn, gây xôn xao.

Người đàn ông cầm ghế nhựa tấn công CSGT ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, từ hình ảnh các đoạn clip ghi lại cho thấy, một nhóm khoảng 3 người lớn tiếng cự cãi trên đường.

Lúc này, CSGT đang ngăn 1 người đàn ông trong nhóm này dắt chiếc xe máy rời đi. Không dẫn xe máy đi được, người trong nhóm này xông tới CSGT, chỉ tay vào mặt. Nhóm người này còn gạt tay CSGT khi đứng tranh cãi.

Một số người chứng kiến, đứng ra ngăn cản nhóm người. Vụ việc gây náo loạn trên đường, nhiều người dừng lại theo dõi.

Ở một đoạn clip khác cho thấy, người đàn ông chỉ tay, lao về phía CSGT. Thậm chí người này còn cầm ghế nhựa, tấn công CSGT và bị khống chế liền đó.

Qua xác minh của phóng viên Báo Thanh Niên, sự việc xảy ra gần giao lộ quốc lộ 50 - Tạ Quang Bửu, thuộc địa bàn phường Bình Đông (quận 8 giáp với huyện Bình Chánh cũ) vào tối 18.7.

Khu vực xảy ra vụ việc người đàn ông dùng ghế tấn công CSGT và bị khống chế ẢNH: TRẦN KHA

Người có hành vi chống đối khi CSGT (tuyến đường do Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đảm trách) xử lý vi phạm nồng độ cồn bị khống chế, bàn giao cho công an phường Bình Đông để làm rõ, xử lý theo quy định.