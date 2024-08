Không chỉ UPCoM, sàn HOSE cũng có nhiều cổ phiếu giá trà đá

Trên sàn HOSE hiện có hơn 500 mã chứng khoán (gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền...) đang được niêm yết và giao dịch, gấp nhiều lần so với sàn UPCoM và cả HNX. Đây được xem là những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành và giá cổ phiếu hầu hết đều được giao dịch cao hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, hiện tại vẫn có nhiều mã đang có giá thấp dưới 10.000 đồng hay thậm chí dưới 5.000 đồng - một mức giá "trà đá", rẻ bèo. Đa số do doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc có vi phạm trên thị trường chứng khoán và cổ phiếu thuộc diện cảnh báo hay thậm chí bị kiểm soát.

Trên HOSE cũng có rất nhiều cổ phiếu giá trà đá ĐÀO NGỌC THẠCH

Có thể kể đến là AAT của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa hiện có giá 3.470 đồng, giảm 30% so với đầu năm. Cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11.6 do năm 2023 kinh doanh thua lỗ và có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Cổ phiếu AGM của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang hiện có giá 3.110 đồng, giảm 50% so với đầu năm. Mới đây, kể từ ngày 9.8, cổ phiếu AGM tiếp tục bị đưa vào diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu bị âm trong báo cáo tài chính gần nhất. Công ty đã kinh doanh thua lỗ liên tục trong hai năm 2022 - 2023 và cổ phiếu đã bị đưa vào diện kiểm soát từ cuối tháng 3. Kết quả kinh doanh lao dốc sau khi AGM cũng liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan Louis Holdings, hay còn gọi hệ sinh thái "họ" Louis do ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings - đứng đầu.

Trên HOSE, còn có các cổ phiếu với giá rất thấp chưa mua nổi một ly trà đá như DAG của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á hiện chỉ còn 1.670 đồng. Cổ phiếu này lao dốc không phanh sau khi bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do vi phạm công bố thông tin. Tương tự, DLG của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai có giá 1.930 đồng; HVX của Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân còn 2.550 đồng; TNI của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam có giá 2.400 đồng...

Một loạt cổ phiếu bất động sản cũng kéo dài chuỗi ngày giảm giá và rớt xuống dưới 5.000 đồng như HAR của Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có giá 3.790 đồng; HQC của công ty địa ốc Hoàng Quân còn 3.490 đồng; ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo xuống 3.580 đồng; LDG của Công ty CP Đầu tư LDG lao dốc còn 1.950 đồng; TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức hiện có giá 2.960 đồng; DRH của Công ty CP DRH Holdings có giá 2.420 đồng.

Mới nhất là 2 cổ phiếu HBC của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cũng giảm mạnh xuống dưới 5.000 đồng sau khi bị HOSE thông báo hủy niêm yết bắt buộc do kinh doanh thua lỗ. Đây là những cổ phiếu đã từng có giá rất cao và được nhiều nhà đầu tư mua vào...