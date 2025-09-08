Ngày 8.9, tin từ Công an P.An Xuyên (Cà Mau), đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc một shipper bị hành hung vì "không cho khách kiểm tra trước khi nhận hàng".

'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 6.9, ông N.M.D (40 tuổi, ngụ P.An Xuyên) nhận đơn hàng kính chiếu hậu xe máy từ anh L.H.N (27 tuổi, shipper cùng địa phương). Khi ông D. yêu cầu được kiểm tra hàng, anh N. từ chối vì chính sách giao hàng không cho phép. Tuy nhiên, ông D. vẫn mở gói hàng và cho rằng hàng không đúng nên từ chối nhận. Hai bên xảy ra cự cãi, sau đó D. đánh vào mặt shipper khiến nạn nhân chảy máu mũi.