Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi
Video Thời sự

'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi

Gia Bách
Gia Bách
08/09/2025 20:49 GMT+7

Thông tin một shipper bị hành hung chỉ vì 'không cho khách kiểm tra sản phẩm trước khi nhận' gây xôn dư luận Cà Mau.

Ngày 8.9, tin từ Công an P.An Xuyên (Cà Mau), đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc một shipper bị hành hung vì "không cho khách kiểm tra trước khi nhận hàng".

'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 6.9, ông N.M.D (40 tuổi, ngụ P.An Xuyên) nhận đơn hàng kính chiếu hậu xe máy từ anh L.H.N (27 tuổi, shipper cùng địa phương). Khi ông D. yêu cầu được kiểm tra hàng, anh N. từ chối vì chính sách giao hàng không cho phép. Tuy nhiên, ông D. vẫn mở gói hàng và cho rằng hàng không đúng nên từ chối nhận. Hai bên xảy ra cự cãi, sau đó D. đánh vào mặt shipper khiến nạn nhân chảy máu mũi.

Cà Mau: Xác minh clip shipper bị hành hung vì 'không cho khách kiểm tra hàng' - Ảnh 1.

Anh shipper bị hành hung chảy máu mũi khi giao hàng

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Khám phá thêm chủ đề

SHIPPER shipper bị hành hung hành hung shipper shipper cà mau hành hung cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận