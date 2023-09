PGS-TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng HUB chia sẻ, bậc học đại học trang bị cho người học ở cấp độ hiểu, biết và vận dụng cơ bản, là nền tảng để bắt đầu gia nhập thị trường lao động. Thế nhưng, phát triển sự nghiệp lại là hành trình dài hơi hơn, đòi hỏi trang bị kiến thức chuyên sâu, khả năng phân tích, tổng hợp giải quyết các vấn đề khó, phức tạp. Do đó, trở lại giảng đường với các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ là một phần rất quan trọng trong lộ trình phát triển sự nghiệp của học viên. Nói cách khác, đại học giúp chúng ta xây dựng nền tảng, thạc sĩ giúp chúng ta nâng tầm (Next step to success).

Kinh nghiệm đóng vai trò rất quan trọng, nhưng cũng dễ đưa ta theo những lối mòn trong khi bối cảnh kinh doanh và công nghệ đang thay đổi rất nhanh, ngoài ra học vấn và bằng cấp cũng có trọng số khá quan trọng ở những thời điểm bước ngoặt của sự nghiệp. "Cơ hội chỉ đến cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng, không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại", PGS-TS Nguyễn Đức Trung chia sẻ.

PGS-TS Nguyễn Đức Trung cùng các diễn giả chia sẻ tại "Talkshow Next step to success" dành cho sinh viên năm cuối tại HUB





Chương trình thạc sĩ Tài chính Ngân hàng được cập nhật các học phần về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, machine learning và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bên cạnh các học phần chuyên sâu, nâng cao về quản trị ngân hàng thương mại, thẩm định dự án, tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, tài chính phái sinh, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, Luật tài chính - ngân hàng…

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) cũng có nội dung hiện đại nhằm chuẩn bị nền tảng cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong nền kinh tế số, tạo dựng kỹ năng ra quyết định kinh doanh trên cơ sở dữ liệu lớn.

Với chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế, người học cũng sẽ gặp những chủ đề chuyên sâu về các hoạt động thương mại, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, kinh doanh bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đấu thầu, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, tội phạm kinh tế…

Phòng machine learning & blockchain lab mới khai trương tại HUB





Trường đại học Ngân hàng TP HCM (HUB) tuyển sinh 248 chỉ tiêu chương trình đào tạo đợt 2 năm 2023, cụ thể Tài chính - Ngân hàng, 201 chỉ tiêu, Quản trị kinh doanh 38 chỉ tiêu và Luật kinh tế 09 chỉ tiêu.

PGS-TS Lê Đình Hạc - Trưởng khoa Sau Đại học cho biết trong đợt 1 năm 2023, trường đã có 320 tân học viên trúng tuyển và nhập học vào các chương trình thạc sĩ của trường. Theo kế hoạch, trường tiếp tục tổ chức tuyển sinh đợt 2, hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 6.9.2023, tân học viên trúng tuyển dự kiến sẽ nhập học vào khoảng cuối tháng 12.2023.

Các tân học viên cao học chụp hình lưu niệm với các thầy cô tại lễ Khai giảng chương trình tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2023 tại HUB





Đây là năm thứ hai trường tuyển sinh các chương trình thạc sĩ theo hình thức xét tuyển, không thi tuyển. Tuy nhiên, năm nay tiêu chí xét tuyển không chỉ dựa vào điểm trung bình toàn khóa tốt nghiệp đại học như trước. Thay vào đó, nhà trường xét dựa trên thang điểm tổng hợp tối đa là 100, bao gồm các tiêu chí: Kết quả tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm công tác và bài báo khoa học (nếu có).

Ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp, đồng thời đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc ba theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam - VSTEP có thể nộp hồ sơ xét tuyển. Ứng viên chưa có các chứng chỉ tiếng Anh theo quy định có thể đăng ký ôn tập và thi chứng chỉ VSTEP tại trường.

Nếu tốt nghiệp các ngành gần, các ứng viên phải hoàn thành bốn môn học bổ sung kiến thức, tương đương 12 tín chỉ. Thí sinh tốt nghiệp ngành khác phải bổ sung kiến thức 6 môn tương đương 18 tín chỉ. Lớp bổ sung kiến thức dành cho ứng viên tốt nghiệp ngành gần, ngành khác dự kiến khai giảng ngày 18.9.2023.

Chương trình thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng một trong 6 chương trình đào tạo của HUB đạt kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA Đại học Ngân hàng TP.HCM





Đại học Ngân hàng TP HCM là trường công lập, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với lịch sử gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Trường đã có gần 25 năm kinh nghiệm đào tạo sau đại học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, là cái nôi trưởng thành của nhiều thế hệ chuyên gia, doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học. Trường cũng là một trong những trường đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (VSTEP).