Du lịch Tin tức - Sự kiện

Không có Mỹ, đây là 10 quốc gia nhiều người muốn chuyển đến sống nhất

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
29/10/2025 08:51 GMT+7

Danh sách những quốc gia nhiều người muốn chuyển đến sống nhất thế giới đã được tiết lộ, nhưng không có Mỹ trong top 10.

Nhiều người chuyển tới sống ở một quốc gia khác vì nhiều lý do - có thể là để tìm kiếm thời tiết tốt hơn, chi phí sinh hoạt rẻ hơn, hoặc chỉ đơn giản là để trải nghiệm một nền văn hóa mới.

Các chuyên gia tại 1st Move International, tổ chức chuyên tư vấn về di cư có trụ sở tại Anh đã đưa ra danh sách hữu ích về những quốc gia được chứng minh là đứng đầu danh sách mong muốn chuyển đến.

Tổ chức này phân tích dữ liệu tìm kiếm toàn cầu của Google cho thấy Canada đứng đầu, với tổng cộng 269.220 lượt tìm kiếm chuyển nhà trong năm nay, theo Daily Mail.

Đây là năm thứ hai liên tiếp địa điểm nổi tiếng này đứng đầu bảng xếp hạng, và tiếp tục thu hút mọi người bằng cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục cũng như chất lượng cuộc sống cao.

Không có Mỹ, đây là 10 quốc gia nhiều người muốn chuyển đến sống nhất - Ảnh 1.

Phân tích dữ liệu tìm kiếm toàn cầu của Google cho thấy Canada đứng đầu danh sách năm nay

Úc đứng thứ hai, với 207.900 lượt tìm kiếm từ những người mong muốn chuyển đến sống ở những bãi biển xinh đẹp và lối sống thư thái.

Trong khi đó, Ireland xếp thứ ba với 179.400 lượt tìm kiếm về khả năng chuyển đến.

New Zealand đứng thứ tư với 177.700 lượt tìm kiếm và Nhật Bản đứng thứ năm với 172.880 lượt tìm kiếm. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đứng thứ sáu, Costa Rica thứ bảy và Tây Ban Nha thứ tám.

Ở những nơi khác, Hà Lan đứng thứ chín với 127.100 lượt tìm kiếm và Thái Lan đứng thứ mười với 126.960 lượt. Danh sách top 10 không có Mỹ, nơi thường được mệnh danh là "giấc mơ Mỹ" đối với nhiều người.

Không có Mỹ, đây là 10 quốc gia nhiều người muốn chuyển đến sống nhất - Ảnh 2.

Danh sách 10 quốc gia được tìm kiếm để chuyển đến sống nhất

Nhìn về năm tới, Giám đốc điều hành Mike Harvey của 1st Move International đã chia sẻ: Canada không có dấu hiệu chậm lại, liên tục đạt kết quả tốt qua từng năm. Tuy nhiên, sức hấp dẫn lâu dài của các quốc gia nhỏ hơn, chú trọng vào lối sống như Síp và New Zealand đặc biệt đáng chú ý. Những điểm đến này mang đến nhịp sống chậm rãi hơn mà không ảnh hưởng đến cơ hội, điều ngày càng quan trọng đối với người chuyển nhà trong vài năm qua.

Hà Nội vào top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á

Hà Nội vào top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á

Các cư dân đô thị đã chia sẻ với tạp chí Time Out của Anh về mức độ hạnh phúc mà thành phố của họ mang lại cho bản thân.

