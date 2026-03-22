Không có người trúng Vietlott Mega 6/45 tối nay, giải độc đắc cộng dồn 35,3 tỉ đồng

Phạm Hữu
22/03/2026 19:18 GMT+7

Tối 22.3, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 35,3 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 22.3, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01487 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 05 – 10 – 22 – 26 – 31 – 36.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 35.389.251.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 41 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.518 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 23.637 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng. Như vậy, tổng số người trúng Vietlott trong tối nay là 25.196 người.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 22.3

Trước đó, vào tối 27.2, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01477 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 02 – 04 – 08 – 15 – 17 – 28.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 với số tiền cộng dồn lên đến 35.265.228.500 đồng. Ngay khi xác định có người trúng số độc đắc, giá trị giải thưởng của loại hình này lập tức trở về số tiền ban đầu là 12 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 21.3, tiền cộng dồn lên 49,4 tỉ đồng

Tối 21.3, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, lần này không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 49,4 tỉ đồng.

