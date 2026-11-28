2 lần nộp đơn, 20 tháng đeo đuổi vẫn chưa xong

Ngày 25.2.2025, bà Chi bất ngờ nhận được email từ Chi cục Thuế Q.Thanh Xuân (nay là Thuế cơ sở 6 TP.Hà Nội) thông báo tiền thuế nợ hơn 2,4 triệu đồng. Trong đó, nợ lệ phí trước bạ ô tô hơn 1,12 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 1,3 triệu đồng.

Khi kiểm tra trên ứng dụng eTax Mobile, bà Chi cũng thấy thông báo nợ thuế. Tuy nhiên, ứng dụng chỉ hiển thị khoản tiền chậm nộp, không hiển thị khoản nợ lệ phí trước bạ ô tô.

Do không sở hữu bất kỳ chiếc ô tô nào, ngày 4.3.2025, bà Chi trực tiếp đến cơ quan thuế để làm rõ sự việc, đồng thời nộp đơn đề nghị điều chỉnh nợ thuế.

Quyết định cưỡng chế mà bà Chi nhận được ngày 26.10.2026 ẢNH: NVCC

Cán bộ thuế đã tiếp nhận thông tin và khẳng định xử lý đơn để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, sau đó, cứ 3 tháng một lần, bà Chi lại nhận được email thông báo nợ thuế. Khoản tiền chậm nộp cũng vẫn hiển thị trên eTax Mobile.

Quá "sốt ruột", ngày 13.5.2026, bà Chi chủ động liên hệ lại với cán bộ thuế từng tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, cán bộ này đã chuyển vị trí công tác và thông báo người tiếp nhận vụ việc là công chức Đào Mạnh Hải (Thuế cơ sở 6 TP.Hà Nội).

Ngày 2.6.2026, bà Chi lần thứ hai trực tiếp đến cơ quan thuế, tiếp tục nộp đơn đề nghị xử lý khoản nợ. Qua quá trình trao đổi, cơ quan thuế khẳng định sẽ rà soát lại hệ thống để tìm nguyên nhân phát sinh khoản nợ và xử lý.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi ngày 26.10.2026, bà Chi bất ngờ nhận được email của Thuế cơ sở 6 TP.Hà Nội thông báo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền cưỡng chế là 2,54 triệu đồng.

Lý do là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định.

Khá lo lắng, ngay ngày 28.10.2026, bà Chi tiếp tục thu xếp thời gian, lần thứ 3 trực tiếp đến cơ quan thuế để giải quyết vụ việc, nhưng đến hiện tại "vẫn chưa đâu vào đâu".

"Số tiền nợ thuế không lớn nhưng tôi không muốn nhắm mắt nộp cho xong vì đó không phải lỗi của mình. Tôi rất mong cơ quan thuế nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh kéo dài gây mệt mỏi, phiền hà", bà Chi bức xúc nói.

Cán bộ thuế nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đào Mạnh Hải cho biết, ông tiếp nhận xử lý hồ sơ của bà Trương Thị Yến Chi từ tháng 1.2026.

Tờ khai lệ phí trước bạ trong trường hợp của bà Chi phát sinh từ năm 2015. Ngay sau khi nhận phản ánh của bà Chi, công chức tiếp nhận hồ sơ trước đó đã gửi công văn đề nghị cơ quan công an xác minh.

Sau khi nhận được phản hồi xác minh bà Chi không đứng tên ô tô, cơ quan thuế đã làm thủ tục trình hủy tờ khai lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, đến bước cuối cùng, hệ thống không cho thực hiện thao tác hủy tờ khai.

Ông Hải lý giải, từ năm 2015 đến nay, mẫu tờ khai đã thay đổi nhiều lần, hệ thống cũng trải qua nhiều lần nâng cấp. Hiện chưa xác định được nguyên nhân tờ khai xuất hiện trên hồ sơ của bà Chi cũng như lỗi cụ thể khiến hệ thống không cho hủy tờ khai.

"Chúng tôi đang hoàn thiện tờ trình xin ý kiến về việc hủy bước xử lý đã trình trước đây để chuyển sang phương án điều chỉnh nội bộ. Dự kiến vụ việc có thể được giải quyết dứt điểm trong tuần sau", ông Hải nói.