Không có tội phạm hoạt động có tổ chức trong tranh chấp ngư trường trên biển

Ngày 23.7, tại cuộc họp báo quý 2/2024, đại diện Công an tỉnh Cà Mau khẳng định không có băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trong việc tranh chấp ngư trường trên biển.

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau cũng thông tin, trong quá trình điều tra, lực lượng công an, biên phòng, kiểm ngư đã phối hợp đánh giá nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, xảy ra vụ án. Cụ thể, đối với 12 vụ mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, xác định 3 vụ do mâu thuẫn giữa các ngư dân trong quá trình đánh bắt, mâu thuẫn giữa các tàu tranh chấp trong quá trình đánh bắt và mâu thuẫn giữa các ngành nghề đánh bắt (tàu cào, ốc bẫy mực, lú quế...).

Tàu cá CM 91296-TS bị ném "bom xăng" cháy và chìm dần xuống biển vào 0 giờ 15 ngày 2.1 do tranh chấp ngư trường CHỦ TÀU CUNG CẤP

"Kết quả điều tra của chúng tôi là không có băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức", đại diện Công an tỉnh Cà Mau khẳng định. Vị này cũng cho biết, các lực lượng công an, biên phòng, kiểm ngư phối hợp xử lý rất quyết liệt đối với tranh chấp ngư trường trên biển.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Cà Mau thụ lý 12 vụ với 20 bị can liên quan đến tranh chấp ngư trường. Đến thời điểm này, đã kết thúc điều tra 4 vụ với 16 bị can; 2 vụ không ra quyết định khởi tố vì không cấu thành tội phạm và 6 vụ đang tiếp tục điều tra.