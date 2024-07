Không còn bị 'lạnh nhạt', số chuyến bay đến Phú Quốc đã tăng gần 200%

"Thỏi nam châm" mới hút khách Hàn Quốc và Đài Loan

Mới đây, hãng hàng không Hàn Quốc - Eastar Jet thông báo khai thác đường bay từ thành phố Cheongju, Hàn Quốc đến Phú Quốc, Việt Nam với tần suất bốn lần một tuần. Sự xuất hiện của Eastar Jet nâng tổng số hãng hàng không Hàn Quốc đang khai thác các chuyến bay thẳng từ các thành phố “xứ sở kim chi” đến đảo ngọc Việt Nam lên 4 hãng, bên cạnh Korean Air, Jin Air, Jeju Air…

Du khách quốc tế tận hưởng bãi biển và nắng ấm tại bãi Kem, Phú Quốc

Theo công bố khảo sát mạng của Rankify Korea, Phú Quốc là điểm đến được yêu thích nhất của du khách Hàn Quốc - thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, vượt qua Đà Nẵng, Nha Trang và nhiều điểm đến quen thuộc trước đó của dòng khách này như Bangkok, Phuket của Thái Lan và Kyoto, Nhật Bản…

Không chỉ bứt tốc trong cuộc đua hút khách Hàn, Phú Quốc cũng trở thành “đối thủ” đáng gờm của nhiều điểm đến trong khu vực, khi ngày càng hấp dẫn du khách Đài Loan. TigerAir và Starlux Airlines đang khai thác khoảng 8 chuyến bay đến Phú Quốc mỗi tuần.

Đánh giá nhu cầu của du khách Đài Loan đang tăng cao, ông Chih Hao Chen - Giám đốc Tiếp thị hãng hàng không Starlux Airlines chia sẻ về kế hoạch của hãng bay sắp tới: “Hãng hàng không hiện đang sử dụng máy bay A321neo cho các chuyến bay tới Phú Quốc, với tổng số 188 ghế mỗi chuyến. Tỷ lệ đặt chỗ đã vượt quá 90% trong tháng 7 và tháng 8. Doanh số bán vé đang ở tình trạng tốt. Đường bay từ Đài Bắc đến Phú Quốc sẽ được thay thế bằng máy bay thân rộng vào tháng 10. Chúng tôi cũng có kế hoạch thêm một đường bay mới từ Đài Trung đến Đảo Phú Quốc vào cuối tháng 10”.

Du khách xem show diễn Nụ hôn của Biển Cả - một trong những show diễn phải đón xem tại Phú Quốc

Đây là bước nhảy vọt so với cùng kỳ năm 2023, khi chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đảo đón tới 1.947 chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc, tăng trưởng 186% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong 6 tháng cuối năm số lượng chuyến bay quốc tế sẽ nâng lên 22-26 chuyến mỗi ngày, gấp 2,5 lần so với đầu năm.

Điều đó cho thấy những nỗ lực của du lịch Phú Quốc trong cuộc đua hút khách quốc tế. Theo dữ liệu từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến thành phố là 499.172 lượt khách, đạt 74,9% kế hoạch cả năm và tăng 134,8% so với cùng kỳ 2023.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cho biết: “Hiện nay, du khách Hàn Quốc, Đài Loan chiếm tỷ trọng lớn trong lượng khách quốc tế đến Phú Quốc, tiếp theo là từ châu Âu. Trong nửa cuối năm, số lượng chuyến bay quốc tế và tổng lượng khách quốc tế đến Phú Quốc dự kiến tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2023”.

Khẳng định vị thế "con cưng" của khách quốc tế

Không chỉ thu hút du khách Hàn Quốc và Đài Loan, Phú Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế “con cưng” của du khách quốc tế. Mới đây, độc giả của tạp chí du lịch uy tín toàn cầu Travel+Leisure bình chọn Phú Quốc ở vị trí thứ 2 trong top 25 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới, chỉ đứng sau Maldives và vượt qua những hòn đảo vẫn được coi là thiên đường nghỉ dưỡng như Bali, Phuket. Tạp chí này cũng nhấn mạnh sự bất ngờ khi Phú Quốc đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách được yêu thích của năm nay.

Cùng với cảnh quan và khí hậu được thiên nhiên ưu ái, hấp lực của du lịch Phú Quốc ngày càng gia tăng với hạ tầng dịch vụ du lịch, những siêu quần thể vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam.

Cầu Hôn - Công trình được CNN ca ngợi vì thiết kế độc bản và khung cảnh hoàng hôn “đốn tim”

Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc chia sẻ: “Hiện nay, các tập đoàn như Sun Group, Vingroup, BIM Group... đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư các công trình, dự án du lịch, dịch vụ, giải trí cao cấp. Điển hình trong đó là khu vực phía nam đảo, các dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư đang được bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều thị trường khách khác trong khu vực”.

Tại nam đảo Phú Quốc, Sun Group đã góp phần đưa nơi đây trở thành một trung tâm du lịch mới, bên cạnh trung tâm hành chính ở Dương Đông. Bờ biển phía đông được phát triển trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, với những cơ sở lưu trú và spa cao cấp. Chỉ riêng tại bãi Kem và mũi Ông Đội có tới 4 khu nghỉ dưỡng sang trọng, được quản lý bởi những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới như Marriott Hotels & Resorts, Accor, Rosewood Hotels.

New World Phu Quoc Resort, nơi “ẩn náu” lý tưởng trong mùa hè Phú Quốc

Còn bờ biển phía tây, Thị trấn Hoàng Hôn là siêu tổ hợp vui chơi, giải trí có tổng mức đầu tư lớn nhất Việt Nam - hơn 4.000 tỉ đồng, mang đến những công trình biểu tượng và đa dạng trải nghiệm vui chơi giải trí, lễ hội, ẩm thực, văn hóa… Trong đó phải kể đến Cầu Hôn - cây cầu được CNN ca ngợi, show trình diễn nghệ thuật đa phương tiện hàng đầu thế giới Nụ hôn của Biển Cả, khu chợ đêm bên biển đầu tiên tại Việt Nam - Vui Phết và nhà hát múa rối Việt À Ơi. Cuối năm nay, điểm đến tiếp tục được bổ sung muôn vàn hấp dẫn mới như nhà máy bia và nhà hàng Sun Kraft Beer, Night Club Cầu Hôn, chuỗi show diễn của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới... tất cả tạo nên một trung tâm du lịch vui suốt 24/7 và hấp dẫn quanh năm.

Theo dự báo của các chuyên gia trong hội nghị công bố đồ án quy hoạch của Phú Quốc đến năm 2040, Phú Quốc có thể đón 14,6 triệu lượt khách du lịch, cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm du lịch lớn của châu Á như Phuket, Bali. Cùng với thế mạnh thiên nhiên có một không hai, chính sách đặc thù miễn thị thực cho du khách tới 30 ngày, Phú Quốc đã và đang nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng, tạo hệ sinh thái du lịch đẳng cấp nhằm đón đầu làn sóng tăng trưởng khách quốc tế. Một tương lai Phú Quốc soán ngôi những thiên đường cũ của thế giới đã và đang thành hiện thực, nhanh hơn dự đoán.