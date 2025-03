Không còn là lời đồn, hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ xuất hiện trong MV Soobin

Ngay từ khi ra mắt, Dancing In the dark đã là ca khúc rất được yêu thích bởi giai điệu bắt tai và mang đến cảm giác nhẹ nhàng, êm ái. Bài hát theo đó được Soobin chấp bút vào cuối năm 2018, theo thể loại slow R&B kết hợp cùng ballad.

Soobin cho biết cảm hứng của MV Dancing in the dark đến từ mong muốn tái hiện một tình yêu đẹp ẢNH: NSCC

Sau chiến thắng của album Bật nó lên tại nhiều giải thưởng uy tín, giọng ca Phía sau một cô gái đã quyết định phát hành MV cho đĩa đơn này. Đây là MV thứ 4 được nam ca sĩ đầu tư lớn, sau Heyyy, Giá như và Ai Mà Biết Được để lại nhiều cảm xúc.

Soobin cho biết cảm hứng của MV này đến từ mong muốn tái hiện một tình yêu đẹp, dù trải qua bao thăng trầm, sóng gió, nhưng những người yêu nhau vẫn tin tưởng và hết mình ở hiện tại để không phải hối tiếc.

Theo nam ca sĩ: "Tôi viết bài này từ năm 2018 nhưng không hiểu vì sao vẫn chần chừ để đó. Chỉ đến khi thực hiện album và được nhà sản xuất là SlimV thuyết phục thì mới lấy ra và hoàn thiện". SlimV cũng chính là người bổ sung nhiều chi tiết ấn tượng vào bản demo để cho ra đời bản hit này.

Soobin cũng "bật mí" dòng lyric "Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay" vốn đến từ một phút ngẫu hứng của Binz khi nghe demo, và do thấy quá phù hợp nên anh đã quyết định để lại, góp phần tạo thêm sự độc đáo cho Dancing In the Dark.

Câu hát này trước đó cũng lọt xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội khi các anh tài BB Trần, Quốc Thiên, Duy Khánh “thi nhau” giành giật vai nữ chính cho MV và nhảy cùng Soobin. Trong live concert SkyNote của Quốc Thiên, tình huống BB Trần bị rơi đế giày khi khiêu vũ cùng nam ca sĩ cũng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Ở phiên bản chính thức, sự kết hợp ăn ý giữa Soobin và hoa hậu Thanh Thủy cũng khiến nhiều khán giả thích thú khi cả 2 đã có nhiều màn giáp mặt trên các sân khấu trao giải. Nam ca sĩ cho biết dù chỉ có thời gian tập ít ỏi là 2 ngày, nhưng cả hai đã tập trung hết mình trong lúc quay hình để tạo nên những cú máy ấn tượng.