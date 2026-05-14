Không còn phải lo lắng quá mức mỗi lần rút USB khỏi máy tính

Lý do cho quan niệm này bắt nguồn từ việc hệ điều hành Windows lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ RAM trước khi ghi vào ổ đĩa ngoài nhằm cải thiện hiệu suất. Nếu người dùng rút USB mà không ngắt kết nối đúng cách, dữ liệu có thể bị hỏng hoặc mất vĩnh viễn do vẫn còn lưu trong bộ nhớ đệm. Quy trình ngắt kết nối an toàn giúp Windows thực hiện các thao tác dọn dẹp, như xóa bộ nhớ đệm và giải phóng các thao tác ghi đang chờ xử lý.

Việc rút USB khỏi máy tính giờ đây an toàn hơn nhiều ẢNH: MASHABLE

Tuy nhiên, từ phiên bản Windows 10 1809, phát hành vào tháng 11.2018, Microsoft đã giới thiệu tính năng Quick removal và đặt nó làm chính sách mặc định cho việc gỡ bỏ thiết bị lưu trữ ngoài. Kết quả là Windows không còn lưu trữ các thao tác ghi đĩa trong bộ nhớ, cho phép người dùng gỡ bỏ ổ đĩa ngoài bất cứ lúc nào mà không cần thực hiện quy trình gỡ bỏ an toàn.

Dù vậy, người dùng lưu ý tính năng Quick removal không hoàn toàn loại bỏ nhu cầu ngắt kết nối an toàn trong một số trường hợp nhất định. Nếu không chắc chắn, bạn hãy thực hiện quy trình rút an toàn.

Đối với người dùng macOS và Linux, tính năng ghi bộ nhớ đệm vẫn được bật theo mặc định, do đó, việc rút USB hoặc ổ cứng ngoài một cách an toàn là rất quan trọng. Hiện tại, không có tài liệu chính thức hướng dẫn cách tắt tính năng này trên các trang hỗ trợ của Apple hoặc Linux, vì vậy người dùng nên tuân thủ quy trình rút an toàn.

Khi nào cần rút USB an toàn khỏi máy tính?

Trong một số trường hợp, người dùng có thể cần bật lại tính năng ghi vào bộ nhớ đệm trên Windows, buộc họ phải rút USB một cách an toàn. Mặc dù việc rút ổ đĩa có thể gây phiền phức, nhưng tính năng ghi vào bộ nhớ đệm giúp đảm bảo hiệu suất hệ thống không bị ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, người dùng nên bật lại tính năng khi nhận thấy việc truyền tệp làm chậm máy tính.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng ghi vào bộ nhớ đệm Windows nếu muốn ẢNH: SLASHGEAR

Để kích hoạt lại tính năng ghi vào bộ nhớ đệm trên Windows, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau: