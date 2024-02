Không đạt sức khỏe nhưng nhận giấy báo đi nghĩa vụ quân sự, phải làm sao?

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho hay giai đoạn 2016 - 2023, TP.HCM thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, luôn đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh với kết quả đã giao 19.357 công dân, đạt 100% chỉ tiêu, với chất lượng giao quân ngày càng cao.

Cụ thể, cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2,86% so với chỉ tiêu; công dân nhập ngũ có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 39,50% so với chỉ tiêu, công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 78,81% so với chỉ tiêu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân vẫn còn có khó khăn, TP.HCM là đô thị đặc biệt, mật độ dân số cao, công dân tiếp xúc thường xuyên với máy tính, điện thoại, thiết bị công nghệ cao dẫn tới dễ mắc các bệnh về tật khúc xạ.

Hiện nay qua khảo căn cứ tình hình thực tế tại TP.HCM có tỷ lệ công dân bị mắc tật khúc xạ về mắt rất cao. Qua khảo sát của các trường, học sinh - sinh viên bị mắc tật khúc xạ chiếm trên 80%).