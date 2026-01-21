Không để 'khoảng trống', 'vùng tối' trong kiểm tra, giám sát

Tinh thần là "trị bệnh để cứu người"

Ông Trần Văn Rón thông tin, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tập trung xây dựng, ban hành và tham mưu cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành cơ bản đầy đủ các quy định, quy chế, kết luận về chương trình quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Ông Trần Văn Rón, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư trình bày tham luận ẢNH: TTXVN

Trong đó, tập trung hoàn thiện về hệ thống các nguyên tắc, về phương pháp, về quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là cơ sở, căn cứ để phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm minh các vi phạm trong Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện thống nhất nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ T.Ư đến cơ sở.

Theo ông Rón, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh.

Với tinh thần "làm nghiêm từ trên xuống", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhưng cũng rất nhân văn, ông Rón nêu rõ, mục đích chính là làm cho tổ chức Đảng và đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục...

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt về công tác kiểm tra giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, trách nhiệm theo tinh thần "lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo".

Thực tiễn đã chứng minh, ở đâu cấp ủy và nhất là người đứng đầu quan tâm, trực tiếp chỉ đạo và làm gương thì ở đó công tác kiểm tra có sức nặng và "thanh bảo kiếm" mới thực sự sắc bén.

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư khẳng định, nhiệm kỳ XIII đã chứng minh sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp dám "chạm" vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm.

Cũng theo ông Trần Văn Rón, nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ theo phương châm: "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm". Trong đó coi trọng giám sát thường xuyên để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh để cứu người", kỷ luật một vài người để cứu muôn người.

Chuyển từ "xem xét, xử lý" sang "phòng ngừa, cảnh báo"

Sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, ông Trần Văn Rón cho biết, công tác kiểm tra, giám sát cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức, phải là phương thức lãnh đạo chủ yếu, là công cụ quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Cùng đó, gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ "xem xét, xử lý" sang "phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở" nhằm đảm bảo "đi đúng hướng - làm đúng cách - đạt hiệu quả thực chất" các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng; không để "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ẢNH: ĐÌNH HUY



Ngay sau đại hội, công tác kiểm tra giám sát của Đảng phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động và công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như thực tiễn của từng địa phương đơn vị để triển khai thực hiện; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng đối với công tác này.

Xây dựng hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát về quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng và hoàn thiện về cơ chế, về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ đảng viên "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng" và "không cần tham nhũng".

Phó trưởng ban Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng cho rằng cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, từ đó nâng cao khả năng dự báo tình hình vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những vi phạm mới.