Không để người dân phải 'chen chúc, chạy vạy' mua nhà ở xã hội

Sáng 24.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản với các bộ, ngành, 25 tập đoàn, doanh nghiệp bàn các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng nhắc lại việc phải tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có mục tiêu phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: NHẬT BẮC

Nghị quyết Chính phủ đề ra từ đầu năm là tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Cạnh đó, đã bổ sung đối tượng bị tác động bởi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, mở rộng đối tượng, mở rộng biên độ cho đối tượng người thu nhập thấp.

Đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô gần 640.000 căn, đạt hơn 60% kế hoạch đề ra; đã có 165 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 116.000 căn; 151 dự án đang khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 132.000 căn. Ngoài ra, có 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 388.000 căn.

Cho rằng đây là sự chuyển biến rất tích cực, tuy nhiên, theo Thủ tướng, so nhu cầu của người dân vẫn phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục cụ thể hóa luật Nhà ở, nghị quyết của Quốc hội về nhà ở xã hội, trọng tâm là có giải pháp phát triển nhà ở xã hội nhanh nhất có thể.

Thủ tướng yêu cầu phải có các tiêu chí, tiêu chuẩn công khai, minh bạch, phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa có trách nhiệm với xã hội. Địa phương phải có quy hoạch để nhà ở xã hội gắn kết với các phân khúc nhà ở khác, góp phần thúc đẩy cùng phát triển.

Nhà ở xã hội phải bảo đảm các hạ tầng như giao thông, kỹ thuật, điện nước, y tế, giáo dục, văn hoá, bảo đảm bình đẳng quyền công dân với những đối tượng khác...

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội được tiếp cận bình đẳng, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện số hóa việc này. Đây là vấn đề hết sức cốt lõi, nếu không làm được thì thất bại.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, nếu để người mua nhà xã hội phải “chen chúc, chạy vạy” mới được mua nhà ở xã hội thì dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.

Do đó, phải đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Thành lập Quỹ nhà ở xã hội chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.