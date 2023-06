Không để thí sinh phải bỏ thi tốt nghiệp THPT vì điều này

Thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, tổng số thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM là 85.453, tăng hơn 360 thí sinh so với năm 2022 (trong đó THPT có 72.886 thí sinh, GDTX 9.194 thí sinh và 3.373 thí sinh tự do).

Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức 165 điểm thi tốt nghiệp THPT, tăng 7 điểm thi so với năm 2022. Trong đó, mỗi quận, huyện, TP.Thủ Đức sẽ có từ 1 đến 3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có từ 3 phòng dự phòng để xử lý các trường hợp bất thường.

Thành phố dự kiến huy động 14.075 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi. Trong đó khoảng 11.600 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi và 2.475 nhân viên phục vụ tại các điểm thi. Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi chính thức (làm phách, lên điểm, chấm thi trắc nghiệm, tự luận…) dự kiến 1.710 người.

Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia chấm phúc khảo dự kiến 1.000 người.

Từ ngày 18 đến ngày 29.6 sẽ tổ chức in sao đề thi. Dự kiến chấm thi từ ngày 30.6 đến ngày 15.7, chấm phúc khảo từ ngày 29.7 đến ngày 5.8.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, ngành giáo dục phối hợp với Sở Y tế và chủ động tham mưu với Ban chỉ đạo thành phố về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh cho các điểm thi. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho tất cả các cán bộ làm công tác thi. Yêu cầu tất cả cán bộ tham gia coi thi phải nắm vững quy chế, nghiệp vụ tổ chức thi; đảm bảo lịch thi, đảm bảo công tác coi thi an toàn, nghiêm túc.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM trong buổi hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT NHẬT THỊNH

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi. Đặc biệt chú ý các điều kiện phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự.

Sở GD-ĐT rà soát, làm việc với Công an thành phố thống nhất quy trình, nhân sự tham gia bảo quản in sao, vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật, đúng quy chế. Xây dựng thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi ở tất cả các khâu để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin tốt, tránh tắc nghẽn mạng trong quá trình trao đổi thông tin, nhất là khi công bố kết quả thi.

Đồng thời, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng cho hay, các cơ quan, ban ngành có liên quan cùng các địa phương tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh ở tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.