Không được chủ quan khi thời tiết TP.HCM se lạnh

Thời tiết se lạnh khiến ho, viêm họng, sổ mũi kéo dài

Bác sĩ Hoàng Thanh Lan, Phòng khám đa khoa Hồng Phúc (đường Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho hay thời gian qua, ghi nhận lượng bệnh nhân tăng lên, đặc biệt là người trẻ với các triệu chứng ho, viêm họng, sổ mũi kéo dài.

Cũng theo bác sĩ Lan, số ca viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, viêm phế quản nhẹ ở người trẻ tăng rõ rệt khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, nhất là ở nhóm làm việc trong phòng máy lạnh, sinh viên thức khuya, người hay di chuyển ngoài trời ban đêm.

Bác sĩ Lan nhìn nhận: "Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến người trẻ dễ mắc bệnh hô hấp là tâm lý chủ quan trước thời tiết se lạnh hiếm hoi. Người trẻ thường nghĩ mình khỏe, đề kháng tốt nên không cần giữ ấm. Nhiều bạn mặc áo mỏng, để quạt hoặc máy lạnh suốt đêm, tắm khuya, uống nước lạnh. Những yếu tố này cộng dồn sẽ khiến đường hô hấp dễ bị tổn thương".

Cần giữ ấm khi ra đường trong những ngày thời tiết se lanh ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Đào Thanh Huy (29 tuổi, ngụ ở 66B Nguyễn Sỹ Sách, P.Tân Sơn, TP.HCM; trước là P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết vừa đi khám bệnh vì bị đau rát họng, ho khan liên tục trong những ngày vừa qua.

"Ban đầu chỉ hơi khàn tiếng, tôi nghĩ do nói nhiều, thức khuya. Sau đó chuyển sang ho, sổ mũi, người mệt mỏi nhưng vẫn cố đi làm. Chỉ đến khi ho nhiều về đêm, mất ngủ liên tục mới đi khám thì bác sĩ nói bị viêm họng cấp do nhiễm lạnh", Huy chia sẻ.

Không riêng Huy, anh Đỗ Nguyễn Hoàng Lâm (31 tuổi, làm việc ở 21 đường Trưng Trắc B, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Anh Lâm cho biết, vì chủ quan, nên những ngày se lạnh vẫn chỉ thường mặc áo mỏng, uống nước đá, thức khuya làm việc.

"Tôi nghĩ trời chỉ mát hơn chút chứ đâu lạnh thật sự. Ai ngờ ho kéo dài gần hai tuần, uống thuốc ho mua ngoài tiệm không khỏi, cuối cùng phải đi bệnh viện", anh Lâm nói.

Thời tiết TP.HCM se lạnh đến khi nào?

Cần thay đổi những thói quen

Theo bác sĩ Phan Thảo Hiền, làm việc tại Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương, những ngày vừa qua, thời tiết ở TP.HCM se lạnh,chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn.

"Việc cơ thể chưa kịp thích nghi, cộng với thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, sẽ tạo điều kiện cho vi rút, vi khuẩn tấn công. Đáng lo hơn, nhiều người trẻ có thói quen giữ ấm nửa vời, như sáng sớm lạnh nhưng không mặc áo khoác, trưa nắng nóng lại bật điều hòa mạnh, tối về muộn tắm nước lạnh. Những "cú sốc nhiệt" nhỏ lặp đi lặp lại khiến hệ hô hấp suy yếu dần", bác sĩ Hiền nói.

Cũng theo bác sĩ Hiền, khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng, không ít người trẻ chọn cách ra tiệm thuốc mua vài viên kháng sinh, thuốc ho, thuốc cảm về uống mà không qua việc khám bệnh.

"Nhiều người trẻ chủ quan, nghĩ là bệnh nhẹ nên tự uống thuốc cho nhanh, đỡ tốn thời gian. Tuy nhiên, việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, có thể khiến bệnh kéo dài hoặc nặng hơn. Không phải viêm họng nào cũng cần kháng sinh. Phần lớn các trường hợp viêm hô hấp trên do vi rút, nếu dùng kháng sinh bừa bãi sẽ không có tác dụng, thậm chí gây kháng thuốc, rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch", bác sĩ Hiền cảnh báo và nói thêm: "Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc xịt mũi, thuốc giảm ho không rõ nguồn gốc, thuốc đông y truyền miệng cũng có thể gây kích ứng niêm mạc, làm bệnh dai dẳng".

Đừng chủ quan khi thời tiết se lạnh để bảo đảm sức khỏe. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng... nên tìm đến các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Theo chuyên gia lĩnh vực thể hình và sức khỏe Đỗ Mạnh Khôi (làm việc tại CLB Push Fitness & Yoga Vinhomes Grand Park, P.Long Bình, TP.HCM; trước đây là P.Long Thạnh Mỹ, TP.HCM), nên xem những ngày thời tiết se lạnh như một "khoảng nghỉ" để điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt sau thời gian dài nắng nóng, thức khuya, ăn uống thất thường. Và cũng là cơ hội để điều chỉnh lối sống, chăm sóc sức khỏe.

"Vận động ngoài trời trong thời tiết mát mẻ, se lạnh, sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ hệ hô hấp. Tuy nhiên, người tập cần khởi động kỹ, tránh tập quá sớm khi sương lạnh còn dày, và nên thay quần áo khô sau khi đổ mồ hôi", ông Khôi cho hay.

Để hạn chế các bệnh hô hấp trong thời tiết se lạnh, bác sĩ Hiền khuyến nghị người trẻ cần thay đổi những thói quen tưởng chừng rất nhỏ. "Có thể kể như giữ ấm cổ, ngực, bàn chân, nhất là khi ra ngoài sáng sớm hoặc về khuya. Hạn chế tắm khuya, tránh tắm nước lạnh vào ban đêm. Uống đủ nước ấm, hạn chế nước đá, đồ uống lạnh. Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya kéo dài. Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh hợp lý, không chênh lệch quá lớn với nhiệt độ ngoài trời. Đặc biệt, khi có các triệu chứng ho, sốt, đau họng kéo dài trên 3 – 5 ngày, nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, thay vì tự ý mua thuốc", bác sĩ Hiền nói.

Bác sĩ Hoàng Thanh Lan nhấn mạnh: "Thời tiết thay đổi là tín hiệu để mỗi người trẻ sống chậm lại, lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Người trẻ thường quen chạy theo nhịp sống nhanh, ít quan tâm đến các dấu hiệu nhỏ như khàn tiếng, mệt mỏi, đau họng. Nhưng chính những dấu hiệu đó là lời cảnh báo sớm. Trong thời tiết se lạnh, cách người trẻ đối xử với cơ thể mình hôm nay sẽ quyết định sức khỏe ngày mai. Chủ động phòng bệnh, thay vì chạy theo chữa bệnh, vẫn là lựa chọn thông minh nhất".