Không gian Pop-up Kokuyo: Trải nghiệm văn hóa mới tại nhà sách Nguyễn Huệ

Sáng 24.4 tại nhà sách Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn), Công ty Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) phối hợp thương hiệu văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo chính thức khai trương khu trưng bày Pop-up Kokuyo, giới thiệu không gian văn hóa xứ sở mặt trời mọc ngay giữa lòng thành phố.

Thông qua mô hình này, Fahasa không chỉ mở rộng hợp tác với các thương hiệu quốc tế mà còn từng bước làm mới cách tổ chức hoạt động tại nhà sách, tăng trải nghiệm thực tế cho khách hàng. Đây là hướng triển khai xuyên suốt trong năm kỷ niệm, tập trung vào hiệu quả tiếp cận, tính ứng dụng của sản phẩm và sự gắn kết trực tiếp với người tiêu dùng.

Phó tổng giám đốc Công ty Fahasa Phạm Thị Hóa phát biểu khai mạc Ảnh: Q.TRÂN

Các đại biểu và khách mời thực hiện nghi thức khai trương theo phong cách Nhật Bản Ảnh: Q.TRÂN

Không gian Pop-up tại nhà sách Nguyễn Huệ tập trung vào các sản phẩm phục vụ trực tiếp nhu cầu học tập và ghi chép mang thương hiệu Nhật Bản. Theo lãnh đạo Fahasa: "Sắp tới, Kokuyo còn phối hợp cùng mở rộng thêm 5 Pop-up tại các nhà sách: Fahasa Tân Phú, Fahasa Phú Lâm, Fahasa Long Biên, Fahasa Vạn Phúc và Fahasa Hải Phòng.

Hội thảo Dạy cấu trúc và ngữ pháp thông qua bài hát và bài vè do cô Phạm Kim Khánh (Sandy) trình bày đến các bạn trẻ diễn ra tại các nhà sách trong dịp hè Ảnh: Q.TRÂN

Dịp này, Fahasa cũng phối hợp cùng NXB E-Future (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo Teaching Vocabulary and Sentence Patterns through Songs & Chants (Dạy cấu trúc và ngữ pháp thông qua bài hát và bài vè) do cô Phạm Kim Khánh (Sandy) trình bày, diễn ra xuyên suốt từ tháng 4 - tháng 8 tại các nhà sách.

Các sự kiện cho thấy định hướng mở rộng vai trò chiến lược theo hướng Fahasa không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách và sản phẩm văn hóa, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi chuyên môn và tiếp cận tri thức từ các diễn giả trong và ngoài nước.