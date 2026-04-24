Văn hóa

Không gian Pop-up Kokuyo: Trải nghiệm văn hóa mới tại nhà sách Nguyễn Huệ

Lê Công Sơn
24/04/2026 13:26 GMT+7

Nằm trong các hoạt động đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa (1976 - 2026), Công ty Phát hành sách TP.HCM vừa khai trương gian hàng Pop-up Kokuyo tại TP.HCM, mang đến cho người xem cùng du khách những trải nghiệm văn hóa và mua sắm thú vị.

Sáng 24.4 tại nhà sách Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn), Công ty Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) phối hợp thương hiệu văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo chính thức khai trương khu trưng bày Pop-up Kokuyo, giới thiệu không gian văn hóa xứ sở mặt trời mọc ngay giữa lòng thành phố.

Thông qua mô hình này, Fahasa không chỉ mở rộng hợp tác với các thương hiệu quốc tế mà còn từng bước làm mới cách tổ chức hoạt động tại nhà sách, tăng trải nghiệm thực tế cho khách hàng. Đây là hướng triển khai xuyên suốt trong năm kỷ niệm, tập trung vào hiệu quả tiếp cận, tính ứng dụng của sản phẩm và sự gắn kết trực tiếp với người tiêu dùng.

Phó tổng giám đốc Công ty Fahasa Phạm Thị Hóa phát biểu khai mạc

Ảnh: Q.TRÂN

Các đại biểu và khách mời thực hiện nghi thức khai trương theo phong cách Nhật Bản

Ảnh: Q.TRÂN

Không gian Pop-up tại nhà sách Nguyễn Huệ tập trung vào các sản phẩm phục vụ trực tiếp nhu cầu học tập và ghi chép mang thương hiệu Nhật Bản. Theo lãnh đạo Fahasa: "Sắp tới, Kokuyo còn phối hợp cùng mở rộng thêm 5 Pop-up tại các nhà sách: Fahasa Tân Phú, Fahasa Phú Lâm, Fahasa Long Biên, Fahasa Vạn Phúc và Fahasa Hải Phòng. 

Hội thảo Dạy cấu trúc và ngữ pháp thông qua bài hát và bài vè do cô Phạm Kim Khánh (Sandy) trình bày đến các bạn trẻ diễn ra tại các nhà sách trong dịp hè

Ảnh: Q.TRÂN

Dịp này, Fahasa cũng phối hợp cùng NXB E-Future (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo Teaching Vocabulary and Sentence Patterns through Songs & Chants (Dạy cấu trúc và ngữ pháp thông qua bài hát và bài vè) do cô Phạm Kim Khánh (Sandy) trình bày, diễn ra xuyên suốt từ tháng 4 - tháng 8 tại các nhà sách. 

Các sự kiện cho thấy định hướng mở rộng vai trò chiến lược theo hướng Fahasa không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách và sản phẩm văn hóa, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi chuyên môn và tiếp cận tri thức từ các diễn giả trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại Nhà sách Fahasa

Lễ hội Unbox Manga Dan da dan Nhật Bản tại TP.HCM vừa diễn ra với nhiều nội dung kết hợp giữa sách, sản phẩm văn hóa và hoạt động trải nghiệm, mở đầu cho chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Fahasa (1976 - 2026).

Fahasa tổ chức 7 hội sách phục vụ năm học mới

Khai trương nhà sách hiện đại Fahasa Đông Sài Gòn

Khám phá thêm chủ đề

Fahasa Tân Phú Nhà sách Nguyễn Huệ kỷ niệm 50 năm Kokuyo
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
