Không hợp thức hóa sai phạm các dự án tồn đọng ở TP.HCM

Chiều 9.12, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với UBND TP.HCM về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, tính đến ngày 8.12, TP.HCM (sau sáp nhập) có 402 dự án còn khó khăn, vướng mắc với tổng quy mô 9.939 ha, tổng mức đầu tư 265.507 tỉ đồng.

Cụ thể, nhóm dự án đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội là 3 dự án. Nhóm dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) là 20 dự án. Nhóm dự án có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của bộ, ngành, địa phương là 244 dự án.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung báo cáo tiến độ xử lý các dự án tồn đọng ở TP.HCM ẢNH: NGUYỄN HOÀNG/VGP

Nhóm dự án địa phương xác định thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng, bộ, cơ quan Trung ương là 5 dự án. Nhóm danh mục dự án đề nghị thu hồi do đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc hoặc đã có phương án xử lý là 130 dự án.

Sau khi rà soát, Bộ Tài chính nhận thấy UBND TP.HCM chưa báo cáo đầy đủ số lượng dự án có khó khăn, vướng mắc trên hệ thống. Thực tế, một số dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án nhưng chưa được rà soát, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù tại Nghị quyết 170/2024 để xử lý vướng mắc. Việc này có thể dẫn đến bỏ sót, bỏ lọt dự án đủ điều kiện tháo gỡ theo chủ trương của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội.

Do vậy, ông Trung đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin các dự án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lên hệ thống để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ cho chủ trương xử lý.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện một số bộ ngành đề nghị TP.HCM tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số…

Khoảng 80% dự án tồn đọng ở TP.HCM đã được tháo gỡ

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng là một chủ trương lớn, một số địa phương thời gian qua đã thực hiện tốt và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, rút ra được các bài học kinh nghiệm hay để nhân rộng.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN HOÀNG/VGP

Ông Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực của TP.HCM trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án theo yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Phó thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành luôn đồng hành cùng thành phố để giải quyết, xử lý các dự án yếu kém, khó khăn. Qua đó, khoảng 80% dự án đã được giải quyết, tháo gỡ.

Tuy nhiên, TP.HCM cũng cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, cập nhật kịp thời, đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn để báo cáo ban chỉ đạo. Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý việc tháo gỡ khó khăn phải tiếp tục thực hiện theo tinh thần chủ động, tích cực, nhưng không được hợp thức hóa các sai phạm.

TP.HCM cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc rà soát, giải quyết dứt điểm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án thuộc thẩm quyền, bảo đảm không để xảy ra vi phạm, thất thoát lãng phí và không xảy ra sai phạm mới.