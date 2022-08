Không Huỳnh Như, TP.HCM I vẫn thắng dễ trong trận ra quân giải nữ quốc gia

Trận đấu mở màn giải bóng đá nữ VĐQG là cuộc so tài giữa Hà Nội II với TP.HCM I. Dù không có được sự phục vụ của 2 trụ cột là Chương Thị Kiều và Huỳnh Như, nhưng với trình độ và kinh nghiệm vượt trội hơn cho nên không bất ngờ khi đội bóng thành phố mang tên Bác chơi áp đảo ngay từ đầu trận.

Ở phút thứ 18, từ tình huống phối hợp ở trung lộ, Ngọc Bích chuyền bóng để Phan Thị Trang tung ra cú dứt điểm bằng chân trái rất căng, đánh bại thủ môn Thùy Anh để mở tỷ số cho đội TP.HCM I.

Trong một tình huống chống pha hãm thành của đối phương ở phút 36, Nguyễn Thị Thủy lúng túng đá phản lưới nhà, giúp TP.HCM I có bàn thắng thứ 2. Với cách biệt 2 bàn, TP.HCM I chủ động nhập cuộc chậm hơn trong những phút đầu của hiệp thi đấu thứ 2.

Phút thứ 55, các học trò HLV Đoàn Thị Kim Chi được hưởng quả 11 m khi bị đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của Bích Thùy ở chấm phạt đền lại đưa bóng đập xà ngang. Phải đến đến phút thứ 82, TP.HCM I mới có bàn thắng thứ ba cũng là bàn ấn định tỷ số sau pha “đốt lưới nhà” của Nguyễn Thị Thủy.

Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Than KSVN. Dù Hà Nam không có phong độ tốt trong thời gian gần đây, nhưng họ vẫn cho thấy quyết tâm và nỗ lực lớn. Than KSVN không hề dễ dàng để tổ chức tấn công nhưng vẫn kịp có được lợi thế trong hiệp 1.





Bước ngoặt đến ở phút 26 khi Đinh Thị Duyên không may mắn đưa bóng về lưới nhà giúp Than KSVN vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, trong thế không còn gì để mất, Hà Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 67, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Than KSVN, Tạ Thị Thuỷ thoát xuống và dứt điểm rất kỹ thuật quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong quãng thời gian còn lại. Phút 88, Nguyễn Thị Thuý ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Than KSVN bằng pha dứt điểm cận thành. 3 điểm nhọc nhằn giúp Than KSVN tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên sau TP.HCM I.

Vào 16 giờ ngày mai, giải bóng đá nữ VĐQG sẽ tiếp tục bằng trận đấu giữa Hà Nội I gặp TP.HCM II.