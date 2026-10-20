Không khí lạnh cuối tháng 10 ảnh hưởng thế nào đến nước ta?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 20.10, thời tiết ở khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Huế đang ở trạng thái tốt. Ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa chỉ xuất hiện cục bộ. Trong khi đó, các tỉnh, thành từ Đà Nẵng - Lâm Đồng và Nam bộ trời nhiều mây và mưa to xảy ra ở nhiều nơi.

Không khí lạnh gây gió lớn trên Biển Đông ẢNH: MINH HẢI

Theo dự báo, sang ngày 21.10, sẽ có một đợt không khí lạnh yếu, di chuyển theo hướng lệch đông ảnh hưởng đến nước ta.

Tuy nhiên, do cường độ không mạnh nên không khí lạnh chủ yếu làm gió đông bắc ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông sẽ rất mạnh.

Từ chiều 21.10, khu vực này sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m. Biển động mạnh, có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền cũng như các hoạt động hàng hải ở trên vùng biển này.

Ngoài ra, trên khu vực đất liền, không khí lạnh kết hợp với đới gió đông - đông nam từ mực 1.500 - 5.000 m có cường độ yếu nên chỉ gây ra mưa rào và giông cho một số nơi ở phía đông Bắc bộ và từ Thanh Hoá - Huế.

Do mưa không lớn và diện cũng không rộng nên nền nhiệt ở khu vực này chỉ giảm nhẹ từ 1 - 2 độ C trong các ngày 21 - 22.10. Sau đó, mưa giảm và nhiệt độ cũng sẽ tăng dần trong những ngày cuối tuần.

Khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng và Nam bộ do chịu ảnh hưởng chủ yếu của nhiễu động trong đới gió đông có cường độ yếu dần nên mưa giông vẫn xuất hiện rải rác trong các ngày 21 - 22.10. Cục bộ mưa to sẽ xuất hiện ở khu vực Lâm Đồng và Nam bộ vào chiều và tối. Từ ngày 23.10, thời tiết ở khu vực này sẽ tốt dần lên, mưa chỉ còn xuất hiện ở vài nơi.