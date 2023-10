Ngày 7.10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết từ đêm 6.10 có một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Dưới tác động của đợt không khí lạnh này, miền Bắc đã có mưa diện rộng, đặc biệt khu vực miền núi phía bắc đã có những nơi mưa rất lớn và xảy ra thiệt hại về người.

Không khí lạnh đầu mùa tăng cường ở miền Bắc ĐÌNH HUY

Trong vài ngày tới, thời tiết ở miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của những đợt sóng lạnh tác động. Khi miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh thì sẽ có sự giảm nhiệt về đêm và sáng, ban ngày trời nắng.

"Riêng khu vực vùng núi, nhiệt độ về đêm và sáng sớm sẽ giảm cao nhất khoảng 20 - 23 độ C, có rét nhẹ. Khu vực đồng bằng sẽ có cảm giác lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 25 độ C, cao nhất khoảng 28 - 31 độ C. Với mức nhiệt này, tình trạng nắng nóng của những ngày trước sẽ không còn nữa", ông Hưởng nói.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cảnh báo, dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với sườn đón gió của dãy Trường Sơn nên khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ đêm nay 7.10 và sáng mai 8.10 có mưa vừa và mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

"Khu vực Tây nguyên và Nam bộ trong những ngày tới sẽ chịu tác động của gió tây nam ở mức độ trung bình nên sẽ có mưa lớn", ông Hưởng cho hay.

Theo cơ quan khí tượng, trong 2 giờ qua (từ 17 - 19 giờ), tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong 6 giờ tới, tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.

Với lượng mưa dự báo trên, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch (Quảng Bình); ĐaKrông, Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà (Thừa Thiên - Huế); Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Núi Thành (Quảng Nam); Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát, An Lão (Bình Định); Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa (Phú Yên); Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Diên Khánh (Khánh Hòa).