Không khí lạnh đầu mùa tràn về miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 27.8, rãnh áp thấp đang bị khối không khí lạnh đầu mùa nén và đẩy từ phía bắc xuống. Từ hôm nay 28.8, các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện đợt mưa với lượng phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa ĐÌNH HUY

Từ ngày mai 29.8, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa nên nhiệt độ giảm, thời tiết đa phần tạnh ráo.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội dao động từ 23 - 33 độ C, thời tiết mát mẻ.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, người có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu về bão, hạn hán, lũ lụt, các hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, môi trường và sinh kế, cho biết không khí lạnh đang dịch chuyển theo hướng đông bắc sang tây nam đã tiếp cận và gây mưa ở các tỉnh miền núi phía bắc.

Khối không khí lạnh này có xu hướng dịch chuyển từ bắc vào nam, ngày 28.8 sẽ đi qua Hà Nội rồi tới Bắc Trung bộ gây mưa ở các khu vực này. Ngày 29.8, khối không khí lạnh sẽ di chuyển tới các tỉnh miền Trung và gây mưa từ 29 - 30.8. Do không khí lạnh đi nhanh nên thời gian mưa chỉ khoảng từ 1 ngày rưỡi - 2 ngày mỗi điểm là tối đa.

Theo cơ quan khí tượng, từ 19 giờ ngày 27.8 đến 8 giờ ngày 28.8, các tỉnh miền Bắc có nơi có tổng lượng mưa trên 100 mm, như: Mường Sai (Sơn La) 117,8 mm; Chiềng Bằng (Sơn La) 111,8 mm; Bằng Luân (Phú Thọ) 178 mm; Đạo Viện (Tuyên Quang) 167,2 mm; Đoan Hùng (Phú Thọ) 144 mm; Thanh Xuân (Hà Nội) 113 mm…

Từ chiều tối 28 - 29.8, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.



Chiều và tối 28.8, ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay, ở trạm đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 28.8, ở vịnh Bắc bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.

Ngày và đêm 29.8, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m; ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1 - 2 m.