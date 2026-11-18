Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 18.11, không khí lạnh đã tiến sát tới vùng biên giới phía bắc nước ta. Khoảng trưa nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc sau đó ảnh hưởng đến đồng bằng và phía tây của Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ.

Không khí lạnh gây rét đậm ở miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung ẢNH: TUẤN MINH

Đợt không khí lạnh lần này có cường độ không mạnh bằng đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta từ ngày 9 - 13.11, tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp trên mực 1.500 m, trong chiều và đêm nay các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo thời tiết từ đêm 18.11 đến ngày 19.11, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa giông mạnh xuất hiện ở miền Bắc, Bắc Trung bộ những ngày tới có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và nhất là gió giật mạnh trong mưa giông.

Đề nghị 26 tỉnh, thành phố ứng phó không khí lạnh, rét đậm, mưa lớn

Không khí lạnh gây rét đậm, mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm 18.11, thời tiết miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19.11, Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du miền Bắc phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C.

Ngoài gây mưa và giảm nhiệt ở miền Bắc, bắc miền Trung, không khí lạnh đợt này sẽ tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn gây ra mưa lớn cho 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ chiều 19.11 đến đêm 21.11, với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Trên biển, từ chiều và tối 18.11, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2 - 4 m. Từ đêm 18.11, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m.

Dự báo từ chiều và đêm 19.11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.