Dự báo thời tiết ngày hôm nay 18.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt không khí lạnh gây rét trên diện rộng ở miền Bắc, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo không khí lạnh gây ra mưa lớn tập trung ở 4 tỉnh, thành phố miền Trung ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi miền Bắc, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ.

Đến đêm 19.11 và ngày 20.11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm nay 18.11, thời tiết miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19.11, các tỉnh Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế trời chuyển lạnh.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du miền Bắc phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18.11, từ khoảng trưa và chiều trở đi sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Đêm nay, Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18.11, trời chuyển rét.

Không khí lạnh gây mưa lớn đến 250 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, 4 tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn trong 3 ngày, bắt đầu từ khoảng chiều và đêm 19.11 đến đêm 21.11.

Dự báo trong đợt mưa giông, 4 tỉnh, thành miền Trung nói trên có lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 250 mm/đợt, nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn lượng mưa trên 80 mm/3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18.11, miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn ở miền Bắc tập trung vào thời gian ban ngày, đêm có xu hướng giảm dần. Khu vực Bắc Trung bộ, mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm.