Chiều 17.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh từ phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam, sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ ngày mai 18.11.

Dự báo thời tiết ngày mai 18.11, miền Bắc có mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh ẢNH: TUẤN MINH

Đáng lưu ý, trước đợt không khí lạnh này, thời tiết miền Bắc hôm nay 17.11 có nắng trên diện rộng, nhiệt độ lúc 13 giờ cùng ngày phổ biến từ 28 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 18.11, bắt đầu từ sáng sớm, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi miền Bắc. Cho đến trưa và chiều. không khí lạnh đi sâu vào nước ta, sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ và tiếp tục hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ.

Dự báo trong khoảng đêm 19.11 và ngày 20.11, không khí lạnh được tăng cường thêm, sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm mai 18.11, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19.11, các tỉnh Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị - TP.Huế trời chuyển lạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội khoảng trưa và chiều mai 18.11, sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18.11, trời chuyển rét.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo không khí lạnh sẽ gây ra gió mạnh trên biển, mưa lớn ở miền Trung.

Dự báo từ trưa và chiều 18.11, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19.11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động.

Dự báo từ khoảng chiều và đêm 19.11 đến đêm 21.11, khu vực từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.