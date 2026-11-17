Ngày 16.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký văn bản gửi UBND 26 tỉnh, thành phố từ Tuyên Quang đến Khánh Hòa yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai: không khí lạnh, rét đậm, mưa lớn và sóng lớn trên biển trong những ngày tới.

Không khí lạnh khiến miền Bắc rét đậm ở vùng núi, mưa lớn ở miền Trung ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 17.11, không khí lạnh từ phía bắc tiếp tục di chuyển áp sát nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18.11, thời tiết miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19.11, thời tiết các tỉnh Bắc Trung bộ trời chuyển rét, từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du miền Bắc phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 18.11 đến ngày 19.11, khu vực miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 19.11 đến 21.11, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết từ trưa và chiều 18.11, vùng biển vịnh Bắc bộ, bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; từ chiều và đêm 19.11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Miền Bắc sắp rét dưới 10 độ C, miền Trung mưa lớn 3 ngày

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn.

Các tỉnh miền Trung theo dõi diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CTTTg ngày 30.10 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh miền Bắc chủ động triển khai phương án ứng phó không khí lạnh gây rét đậm ở vùng núi cao, đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín và chủ động biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.