Miền Bắc sắp rét dưới 10 độ C, miền Trung mưa lớn 3 ngày

Ngày 16.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về khối không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến nước ta gây mưa rét ở miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung.

Không khí lạnh sắp gây mưa lớn 3 ngày ở miền Trung ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự báo từ ngày 18.11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Trong 2 ngày 18 - 19.11, miền Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Từ đêm 18.11 đến khoảng ngày 21.11, miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét, khu vực Quảng Trị, TP.Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này, vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ trưa và chiều 18.11 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Hà Nội trong ngày 18 - 19.11, trời có mưa, mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Từ đêm 18.11, thời tiết Hà Nội chuyển rét.

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Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 19 - 21.11, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía đông của tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Tổng lượng mưa trong 3 ngày ở các tỉnh miền Trung phổ biến khoảng 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa và chiều 18.11, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9; sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Dự báo từ chiều và đêm 19.11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.