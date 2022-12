Không khí lạnh gây mưa tuyết ở Fansipan

Ngày 28.12, ông Đinh Quang Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết đỉnh Fansipan (TX.Sa Pa, Lào Cai) đã có trận mưa tuyết đầu tiên trong mùa đông 2022 - 2023. Nhiệt độ đo thực tế tại TX.Sa Pa lúc 6 giờ cùng ngày là 8,2 độ C, so sánh về chênh lệch độ cao địa hình, khí tượng học thì nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống 0 độ C, độ ẩm không khí lớn và trời mưa nhỏ nên đã xảy ra tuyết rơi.

Theo ghi nhận thực tế, mưa tuyết bắt đầu xảy ra từ 5 giờ và kéo dài đến khoảng 9 giờ ở khu vực từ độ cao 2.800 m cho đến đỉnh núi Fansipan với độ cao 3.143 m so với mực nước biển. Cũng theo ông Hạnh, dự báo từ nay đến ngày 30.12, mưa tuyết, băng giá có khả năng tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao thuộc Lào Cai.





Cùng ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 31.12.2022 - 2.1.2023.

Cụ thể, khu vực Bắc bộ trời ít mưa, ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Vùng núi Bắc bộ có rét đậm, rét hại với nhiệt độ khoảng 8 - 10 độ C; vùng núi cao dưới 5 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời ít mưa và có rét, nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế dự báo trời có mưa về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, trời rét. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo có mưa, mưa rào, riêng khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có điểm mưa to; nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C. Thời tiết Tây nguyên và Nam bộ trời ít mưa, ngày trời nắng. Ở Tây nguyên, nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất từ 25 -28 độ C. Tại Nam bộ, khu vực các tỉnh miền đông đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ 18 - 21 độ C. Các tỉnh miền tây đêm và sáng trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.