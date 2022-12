Cận cảnh mưa tuyết ‘nhuộm’ trắng đỉnh Fansipan

Sáng 28.12, mưa tuyết xuất hiện và kéo dài trong nhiều giờ khiến đỉnh Fansipan (TX.Sa Pa, Lào Cai) được “nhuộm” trắng xóa.

Bất chấp trời mưa rét, thời tiết khắc nghiệt, nhiều du khách vẫn háo hức lên đỉnh Fansipan trải nghiệm trận mưa tuyết đầu tiên trong mùa đông 2022 - 2023.

Qua những tấm ảnh được gửi về từ hiện trường, đỉnh núi Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển được mưa tuyết nhuộm trắng xóa.

Khoảng 5 giờ sáng nay, mưa tuyết bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ nhưng càng về sau, tuyết rơi càng nhiều và kéo dài liên tục trong nhiều giờ.

Đến 9 giờ sáng, toàn bộ bề mặt đỉnh Fansipan được tuyết phủ trắng xóa, có nơi dày đến 2 - 3 cm.

Tuyết rơi bắt đầu từ khu vực địa hình có độ cao từ 2.800 m trở lên so với mực nước biển cho đến đỉnh Fansipan. Theo đó, các thảm thực vật, vạt rừng trong phạm vi này đều có tuyết phủ với độ dày, mỏng khác nhau.





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn qua biên giới đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ.

Khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào, mưa nhỏ diện rộng khiến trời rét hơn so với các đợt không khí lạnh từ đầu mùa đông đến nay.

Quảng cáo

Mưa tuyết xảy ra sáng 28.12 là trận mưa tuyết đầu tiên được ghi nhận trong mùa đông năm 2022 - 2023. Ngay lập tức, hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt này thu hút rất đông khách du lịch tìm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng núi Fansipan trong ngày có tuyết rơi.

Dự báo trong chiều 28.12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 6 - 9 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 13 - 16 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh còn duy trì từ nay đến hết ngày 30.12.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đó, vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.