3 trận mưa tuyết liên tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai), xác nhận khu vực đỉnh núi Fansipan liên tục có 3 trận mưa tuyết xảy ra hôm nay 26.12.

Theo ông Chiến, trận mưa tuyết đầu tiên xảy ra vào khoảng 3 giờ 45 phút; trận thứ 2 xảy ra khoảng 4 giờ; và đến 4 giờ 20 phút, nhiều du khách bất ngờ khi đợt mưa tuyết thứ ba xuất hiện với những hạt tuyết lớn, mật độ dày hơn.

“Mỗi đợt mưa tuyết chỉ diễn ra trong khoảng 5 - 7 phút, càng về sau, tuyết rơi càng dày hơn. Dự báo trong đêm nay và sáng mai, tuyết sẽ còn rơi nhiều hơn trên đỉnh Fansipan”, ông Chiến nói.

Trong khi đó, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết tỉnh này đang nằm trong đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.





Trong đợt không khí lạnh cường độ mạnh này, những khu vực núi cao trên 2.600 m so với mực nước biển trở lên nhiều khả năng sẽ có mưa tuyết, băng giá. “Ngoài đỉnh Fansipan thì những khu vực vùng núi cao ở H.Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong đợt này có khả năng xảy ra mưa tuyết”, ông Hải dự báo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Dự báo từ hôm nay đến 28.12, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung bộ phổ biến 11 - 14 độ C.

Trong đợt rét này, nhiều khu vực vùng núi cao ở các tỉnh Bắc bộ dự báo xảy ra mưa tuyết, băng giá.