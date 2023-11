Không khí lạnh liên tục tăng cường, bao giờ miền Bắc có rét đậm?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh từ phía bắc vẫn đang di chuyển xuống nước ta.

Đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay có thể xuất hiện sau thời điểm cuối tháng 12 A.H

Từ chiều nay 30.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Đêm nay, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho hay từ đêm 30.11 - 3.12 các tỉnh Trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng mới với tổng lượng mưa 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ chiều 30.11, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m. Biển động mạnh.

Từ ngày 1.12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động.

Ông Tuấn nhận định, mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động ở mức yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nền nhiệt ở mức cao hơn. Nhiều khả năng rét đậm sẽ xuất hiện muộn hơn (đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông 2022 xuất hiện vào cuối tháng 12.2022, tương đương so với trung bình nhiều năm). Bên cạnh đó, số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm.