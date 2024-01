Ngày 18.1, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đêm 20.1, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ảnh hưởng ban đầu, sang ngày 21.1, không khí lạnh sẽ duy trì, đến ngày 22.1, không khí lạnh sẽ được tăng cường từ phía bắc và tràn xuống rất mạnh.

Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc rét đậm ít nhất 7 ngày

Toàn bộ khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển rét đậm. Từ đêm 20 - 22.1, các tỉnh phía Đông Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to kèm giông. Mưa có thể lan sang phía Tây Bắc bộ (các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng...).

"Đợt rét này sẽ kéo dài rất lâu, khả năng là hết tuần sau (22 - 28.1 - PV). Thời điểm rét nhất rơi vào ngày 22 - 23.1. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng xuống dưới 10 độ C, vùng trung du dưới 7 độ C, vùng núi cao xấp xỉ 0 độ C, cần đề phòng băng giá, sương muối", ông Lâm nói và thông tin, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi ngoài việc chịu ảnh hưởng của rét còn có khả năng mưa vừa, mưa to.

Theo ông Lâm, không khí lạnh còn gây gió mạnh trên biển. Từ ngày 21.1, khu vực bắc Biển Đông có gió cấp 6 - cấp 7.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Bắc Trung bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh.

Hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người; chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.