Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, bao giờ miền Bắc có nắng ấm?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 28.2, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp diễn mưa rét. Trong đó Đông Bắc bộ rét đậm, có nơi rét hại, sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Tính từ ngày 24.2 đến nay, miền Bắc đã bước sang ngày thứ 5 của đợt rét đậm diện rộng. Trong vòng 6 năm trở lại đây (2017 - 2023), đây là đợt rét đậm dài nhất cuối tháng 2.

Theo chuyên gia khí tượng, đêm 29.2, khu vực Bắc bộ sẽ tiếp tục chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mới, nên nhiều khả năng khu vực này sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng trong những ngày đầu tháng 3.

Cụ thể, từ đêm 29.2 - 2.3, Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Từ ngày 3.3 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng 5 - 6 độ C.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ 1 - 2.3 có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 4.3 ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Phía bắc từ 1 - 2.3 trời rét.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho biết, nhiều nơi ở Nam bộ và TP.HCM đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng và kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 - 16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia UV ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ.