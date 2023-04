Không khí lạnh xuất hiện cuối tháng 4 ở miền Bắc có bất thường?

Hiện tại, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Trong ngày hôm nay (26.4), phía đông Bắc bộ trời lạnh, vùng núi phía bắc trời rét, bắc Trung bộ trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Không khí lạnh xuất hiện cuối tháng 4 ở miền Bắc là bình thường ĐÌNH HUY

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết từ ngày 28 - 30.4, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu cuối mùa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có thể xảy ra đợt mưa rào và giông trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo ông Hưởng, đợt không khí lạnh xuất hiện vào cuối tháng 4 là điều bình thường theo quy luật chuyển mùa nhiều năm.

"Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vẫn vẫn có những đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý không khí lạnh diễn ra vào thời điểm này thường có sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh và không khí nóng nên hay gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan lốc, sét, mưa đá và gió giật. Thậm chí, nếu xảy ra mưa lớn có thể gây ra hiện tượng sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi phía bắc", ông Hưởng nhấn mạnh.

Ông Hưởng dự đoán trong thời gian tới, vẫn sẽ có những đợt không khí lạnh đan xen vào các đợt nắng nóng.

Theo dự báo, trong đợt không khí lạnh cuối tháng 4, nền nhiệt có thể giảm 3 - 4 độ C so với ngày trước đó. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29 - 30.4), trời nhiều mây có mưa, giông, nhiệt độ thấp nhất 22 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 30 độ C.