Đời sống

Không khí Tết sớm tại điểm phát vé Tết sum vầy 2026

Hà Xuyên
Hà Xuyên
23/01/2026 08:49 GMT+7

Những ngày gần đây, tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở 2 (Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, số 1 Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TP.HCM) đông đúc, tấp nập người qua lại hơn bình thường. Không cần những giai điệu rộn ràng, không khí Tết vẫn hiện diện rõ ràng qua niềm vui của sinh viên, người lao động xa quê khi sắp được trở về nhà đón Tết.

Những tấm vé đầu tiên đã được trao

Sau nhiều mùa thành công nối dài chuyến xe đoàn viên từ Nam ra Bắc, chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng công ty Acecook Việt Nam tiếp tục nhận được sự đón nhận và quan tâm từ đông đảo sinh viên, người lao động. Đây cũng là lần thứ 5 công ty Acecook Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Theo ghi nhận trong những ngày đầu phát vé, khu vực nhận vé của chương trình luôn rộn ràng người đến từ sớm. Sinh viên, người lao động cẩn thận chuẩn bị giấy tờ, xếp hàng ngay ngắn, chờ đến lượt nhận vé cho chuyến xe đặc biệt.

Không khí Tết sớm tại điểm phát vé Tết sum vầy 2026- Ảnh 1.

Sinh viên tới nhận vé chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026

NGUỒN: NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN TP.HCM

2.000 vé xe miễn phí của chương trình đang được trao dần cho các trường hợp đăng ký hợp lệ. Nhiều bạn trẻ cho biết đã theo dõi thông tin chương trình từ sớm, chủ động hoàn tất hồ sơ ngay khi cổng đăng ký mở để không bỏ lỡ cơ hội. Song song với phát hành vé, chương trình chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 vẫn mở đơn đăng ký đến hết 24.1.2026, người tham gia có thể đăng ký qua website tetsumvay.thanhnien.vn.

Cầm vé trên tay, Tết thêm gần hơn

Trong dòng người đến nhận vé, dễ nhận ra điểm chung là sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Không ít bạn sinh viên cho biết, điều khiến họ đắn đo mỗi dịp cuối năm không chỉ là lịch học, mà còn là chi phí đi lại tăng cao. Có người chọn ở lại làm thêm đến sát Tết, có người chấp nhận về muộn hơn vài ngày để tiết kiệm tiền vé.

Vì vậy, khi cầm tấm vé miễn phí trên tay, nhiều người không giấu được xúc động. Bạn X.D (Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing) chia sẻ quê tận Huế xa xôi, ba mất vì bạo bệnh, anh trai thì đi nghĩa vụ xa nhà giờ chỉ còn mẹ một mình gồng gánh kinh tế lo cho cả nhà. Sau em còn một đứa em đang học dưới quê và để có tiền cho em đi học đại học gia đình đã phải đi vay. Tết ai mà chẳng muốn được về quê nhưng bao chi phí cũng khiến em suy nghĩ. Năm nay biết đến chương trình, nỗi lo tiền vé đã được xóa nhòa và em có thể giống bạn bè háo hức đợi ngày lên xe về nhà đón Tết cùng mẹ và em. Tiền vé được san sẻ đồng nghĩa Tết này có thêm ít quà mang về biếu bố mẹ.

Khi những tấm vé đầu tiên đã được trao, cũng là lúc hành trình Tết sum vầy 2026 dần hiện rõ. Với nhiều người, đó không chỉ là chuyến xe về quê, mà là quyết định ưu tiên cho gia đình, cho sự hiện diện đúng lúc trong những ngày đầu năm mới. Đặc biệt, trong bối cảnh năm qua chứng kiến nhiều biến động, gây ra không ít mất mát, giá trị của sự đoàn viên càng được trân trọng hơn bao giờ hết. Việc được trở về nhà, ngồi ăn một bữa cơm đủ đầy cùng gia đình dịp Tết vì thế trở thành mong ước rất đỗi giản dị mà cũng vô cùng lớn lao.

Năm nay, chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ ngày 7.2.2026 (nhằm 20 tháng Chạp) tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở 2 (Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, số 1 Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TP.HCM). Chuyến xe mùa xuân năm nay không chỉ giúp rút ngắn quãng đường địa lý, mà còn giúp người đi xa bớt đi một nỗi lo, gác lại bôn ba ngoài kia, để hành trình về nhà trở nên trọn vẹn hơn.

Không khí Tết sớm tại điểm phát vé Tết sum vầy 2026- Ảnh 2.

 

