Sáng nay 22.11, trong khi nhiều người đang tò mò lướt thông tin trên trang web "Người Đi Trước" - một trang "chấm điểm" giảng viên, thì bất ngờ xuất hiện trên màn hình một thông báo xóa dữ liệu trang.

Quản trị viên viết: "Sau một thời gian cân nhắc, tôi quyết định đóng cửa website 'Người Đi Trước' và tiến hành xóa toàn bộ dữ liệu hiện có trên hệ thống. Đây là quyết định cuối cùng. Một khi quá trình này được thực hiện, toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục".

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Người Đi Trước" là gì?

Người Đi Trước là một website cho phép sinh viên bình luận qua hình thức ẩn danh về các trường đại học, khoa, ngành học và giảng viên tại Việt Nam (tương tự mô hình nền tảng Rate My Professors của Mỹ).

Trang ra mắt ngày 2.10, tác giả tự nhận là một lập trình viên ("dev cùi") sử dụng công cụ AI hỗ trợ viết code để làm trang web.

Khi vừa ra mắt, trang đã cập nhật sẵn thông tin của 241 trường đại học và khoảng 12.700 giảng viên trên cả nước. Khẩu hiệu của trang là "Biết trước khi chọn, ẩn danh khi kể".

Trong cộng đồng sinh viên cũng cảm nhận sự "bất ổn" thể hiện trong những lời bình luận trên trang web ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang được thiết kế tối giản, tông màu tối, giao diện tập trung vào thanh tìm kiếm nhanh ở trang chủ để sinh viên tra cứu tên trường, khoa, ngành học hoặc tên giảng viên.

Người dùng không cần đăng ký tài khoản hay đăng nhập. Khi viết bình luận, người dùng có thể tự đặt biệt danh hoặc hệ thống tự động cấp một biệt danh ngẫu nhiên theo tên các loài vật. Bất kỳ ai cũng có thể đánh giá và viết bình luận ẩn danh về cách giảng dạy, độ khó của môn học, cách chấm điểm của giảng viên hoặc cơ sở vật chất, học phí của trường.

Khung đánh giá là 5 sao. Trang lọc đánh giá theo các giá trị: hữu ích nhất, mới nhất, điểm cao, điểm thấp, kèm nút yêu cầu gỡ bài dành cho giảng viên hoặc nhà trường muốn khiếu nại.

Ngày 19.11 trang nâng cấp lên bản v1.5 (thêm huy hiệu xác thực admin, băng tin chạy chữ, mở kênh Discord/Facebook/Threads), sang ngày 20.11 lên bản v2.0 (tích hợp AI DeepSeek tự động lọc bài công kích). Nhưng sáng 22.11 thì chính thức đóng cửa.

Từ "kênh thông tin" đến nơi "xả giận"

Xuất hiện không lâu, đường link trang web lan truyền chóng mặt trong các hội nhóm sinh viên, đặc biệt sôi nổi ở khối trường kỹ thuật và đại học lớn tại Hà Nội như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội... Chỉ trong vài ngày, nhiều giảng viên nhận tới gần 200 lượt đánh giá.

Nhiều sinh viên sử dụng nền tảng đúng mục đích ban đầu để chia sẻ kinh nghiệm chọn lớp, gợi ý giảng viên hướng dẫn đồ án tận tâm, hoặc thừa nhận dù thầy cô nghiêm khắc đến mức gây áp lực nhưng nhận xét rất xác đáng.

Mặt khác, trên trang bùng lên làn sóng "bóc phốt" và công kích nhiều giảng viên, nhiều trường. Lợi dụng cơ chế ẩn danh tuyệt đối, một bộ phận người dùng để lại bình luận mang tính trút giận, dùng từ ngữ nặng nề xúc phạm giảng viên, hoặc tố cáo mập mờ học phí, cách tính điểm và tỷ lệ tốt nghiệp.

Tuy nhiên, bản thân cộng đồng sinh viên cũng chia rẽ khi nhiều người cho rằng điểm số trên trang dễ bị thao túng bởi tâm lý "rớt môn thì vào chấm 1 sao", bình luận theo phong trào hoặc đánh giá không dựa trên trải nghiệm học thật. "Thầy cô nào tỏ ra dễ dãi, cho điểm cao, là hầu như được chấm điểm cao. Đánh giá kiểu ấy có chính xác không?", một tài khoản đặt câu hỏi trên diễn đàn "Bảo vệ trai Hust".

Từ phía giảng viên, phản ứng khá đa dạng. Một số giảng viên trẻ biết đến trang web đã chủ động chụp màn hình hồ sơ cá nhân đăng lên Facebook hoặc Threads, vui vẻ "xin review" từ học trò cũ và xem đây là một góc nhìn tham khảo thú vị về cách giảng dạy của mình.

Ở chiều ngược lại, việc những thông tin chưa kiểm chứng, cáo buộc thiếu căn cứ hoặc lời lẽ lăng mạ nhắm thẳng vào họ tên thật của giảng viên xuất hiện công khai đã gây ra bức xúc lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân lẫn nhà trường. Đặc biệt khi mà cao điểm của dòng bình luận "độc hại" rơi vào dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Nỗi buồn trong ngày 20.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chẳng hạn, trên trang cá nhân, một giảng viên và là nhà khoa học có uy tín của ĐH Bách khoa Hà Nội viết: "Hôm nay là một ngày 20.11 buồn. 3 ngày nay được người bạn gửi cho trang dành cho các sinh viên đánh giá giảng viên. Mình thực sự sốc và buồn khi đọc nhận xét nặc danh về mình".

Sau khi giải thích vì sao mình nghiêm khắc với sinh viên, người thầy đó chia sẻ: "Thật buồn là mình chưa đủ sức truyền đạt cho các bạn những điều đó. Rất xin lỗi những bạn đã nhận xét về mình vì mình không giúp bạn thực sự cảm thấy hiểu về bài và có những ấn tượng không tốt về phong cách giảng dạy của mình".

Trong thông báo, quản trị viên trang "Người Đi Trước" cho biết, thoạt tiên bản thân thấy tự hào vì trang được quan tâm, giúp nhiều sinh viên tìm được thông tin hữu ích. "Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển ấy cũng là những vấn đề mà tôi không thể làm ngơ. Một bộ phận người dùng đã có những hành vi quá khích, để lại các bình luận có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như nội quy của "Người Đi Trước". Với nguồn lực cá nhân hiện tại, kể cả khi có sự hỗ trợ của AI, tôi không còn đủ khả năng để kiểm duyệt và xử lý toàn bộ những nội dung này một cách hiệu quả", thông báo viết.



