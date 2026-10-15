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    Lập dữ liệu chuyên gia để hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

    Quý Hiên
    Quý Hiên
    Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cung cấp danh sách chuyên gia nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ học sinh trung học tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

    Ngày 14.10, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn cho các cơ sở giáo dục đại học, các viện hàn lâm, Viện Chiến lược và chính sách giáo dục, đề nghị các đơn vị này quan tâm, phối hợp để cung cấp thông tin ngành đào tạo và đội ngũ chuyên gia hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

    Lập dữ liệu chuyên gia để hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật- Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025 - 2026 cho dự án của 2 học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình)

    ẢNH: BÁO NINH BÌNH

    Theo Bộ GD-ĐT, việc gửi công văn nằm trong lộ trình triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược ngay từ cấp học phổ thông. 

    Việc này cũng tạo tiền đề quan trọng để học sinh có định hướng học tập, tiếp cận với chính sách học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược ở bậc đại học, vốn đã được quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành hồi tháng 5 vừa qua.

    Hiện nay Bộ GD-ĐT đang xây dựng một hệ thống quản lý trực tuyến thống nhất dành riêng cho cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học. Trên hệ thống này, Bộ sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu về mạng lưới chuyên gia và các ngành đào tạo từ các trường đại học, viện nghiên cứu.

    Hệ thống sẽ đóng vai trò như một "cầu nối", kết nối trực tiếp học sinh, giáo viên với các nhà khoa học, giảng viên đại học. Đội ngũ chuyên gia này sẽ hỗ trợ tư vấn ý tưởng, định hướng nghiên cứu, hướng dẫn thực hành thí nghiệm, bồi dưỡng dự án tham gia các kỳ thi quốc tế, đồng thời tập huấn chuyên môn cho giáo viên.

    Để có nguồn dữ liệu hoàn thiện hệ thống, Bộ GD-ĐT đề nghị các đại học, học viện, viện nghiên cứu khẩn trương cung cấp chi tiết danh mục các ngành đào tạo trọng điểm, thông tin tuyển sinh, cũng như chính sách ưu tiên, học bổng dành cho học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật. Đồng thời, các đơn vị cần lập danh sách nhà khoa học có chuyên môn phù hợp với 16 lĩnh vực của cuộc thi sẵn sàng tham gia hỗ trợ dự án của học sinh phổ thông.

    Việc thu thập thông tin cá nhân của chuyên gia sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ phục vụ mục đích kết nối trên nền tảng của cuộc thi. Các đơn vị được yêu cầu gửi văn bản cung cấp thông tin về Vụ Giáo dục Phổ thông trước ngày 20.10.

    Cũng theo Bộ GD-ĐT, cuộc thi khoa học, kỹ thuật là kênh quan trọng để phát hiện, ươm tạo năng lực nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp và tạo nguồn nhân lực cho các ngành trọng điểm từ xa, từ sớm; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu tham gia hướng dẫn, hỗ trợ học sinh nghiên cứu và tiếp cận nguồn tuyển sinh chất lượng cao.

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