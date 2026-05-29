'Không lá chắn nào bằng sự đồng hành của gia đình trong bảo vệ trẻ em'

Đây là những thách thức trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra tại lễ phát động chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030" do Bộ Công an phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam tổ chức sáng 29.5 tại Hà Nội.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát động chương trình ẢNH: M.C

Người lớn "chậm một bước", trẻ em gánh tổn thương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận, trẻ em ngày nay được kết nối với thế giới rộng lớn từ rất sớm. Không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập, giải trí và gắn liền với tuổi thơ của các em.

Tuy nhiên, theo bà Trà chính trên không gian ấy đang đang hiện hữu không ít nguy cơ. Đó có thể là những nội dung độc hại len lỏi vào đời sống của trẻ em mỗi ngày; là những lời xúc phạm, đe dọa trên mạng; lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân và rất nhiều nguy cơ mà trẻ em chưa đủ khả năng để tự bảo vệ mình.

Điều đáng suy nghĩ là các nguy cơ đó không còn ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong chiếc điện thoại hay không gian mạng mà các em nhỏ tiếp cận mỗi ngày, mỗi giờ.

Nếu người lớn chậm một bước, trẻ em có thể phải đối mặt với những tổn thương rất nặng nề trong thế giới ảo. Vì vậy, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng hôm nay không còn là câu chuyện của riêng gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và cộng đồng dân cư", Phó thủ tướng bày tỏ.

Phó thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra các thách thức lớn phía trước. Thủ đoạn xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và có tính xuyên biên giới. Trong khi đó, kỹ năng số cũng như khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên và người dân vẫn còn nhiều hạn chế.

6 yêu cầu trọng tâm bảo vệ trẻ em từ Chính phủ

Để hiện thực hóa mục tiêu đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển con người, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đặt ra 6 yêu cầu trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2030.

Yêu cầu đầu tiên là các bộ, ngành T.Ư và địa phương phải quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo sự thống nhất đồng bộ từ cấp Trung ương đến từng cộng đồng dân cư.

Tiếp đến, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách. Đặc biệt, cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số để cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; đồng thời lan tỏa các sản phẩm văn hóa lành mạnh cho trẻ.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của gia đình khi yêu cầu mỗi nhà phải là điểm tựa yêu thương, an toàn để con trẻ chia sẻ. "Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ. Không lá chắn nào bền vững, chắc chắn bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em", bà Trà khẳng định.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội chụp ảnh cùng các em học sinh Trường tiểu học Vinschool The Harmony ẢNH: M.C

Bên cạnh gia đình, các nhà trường không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức thuần túy, mà phải chủ động giúp học sinh trang bị kỹ năng số, năng lực tự bảo vệ và định hình văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp viễn thông phát huy trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp để xây dựng môi trường số thân thiện. Các cơ quan báo chí, truyền thông, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cần tích cực lan tỏa các giá trị tử tế, nhân văn.

Yêu cầu cuối cùng được hướng đến các cháu thiếu nhi. Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắn nhủ, các em cần chăm ngoan, học giỏi, tuân thủ 5 điều Bác Hồ dạy và học cách sử dụng internet an toàn, thông minh để trở thành những công dân số tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, có văn hóa và sáng tạo".

"Mỗi trẻ em hôm nay không chỉ là hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta. Một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn sẽ giúp các em tự tin phát triển trí tuệ, nhân cách và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số", Phó thủ tướng nhấn mạnh.