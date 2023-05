Không mang trẻ em dưới 10 tuổi vào sân xem bế mạc

Được nhận rất nhiều lời khen ngợi bởi lễ khai mạc hoành tráng cách đây nửa tháng, để chuẩn bị cho lễ bế mạc SEA Games 32, Campuchia đã lên sẵn nhiều phương án, đảm bảo chất lượng đặc sắc. Đặc biệt, công tác an ninh an toàn đang được thực hiện một cách kỹ càng. Ngày 14.5, đoàn VN cùng nhiều đoàn khác đã nhận được thông báo của Ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) về việc phải tuân thủ thời gian, giữ trật tự tại sự kiện, mang theo vé mời và ngồi đúng nơi được bố trí. Vì vào ngày 17.5, các đội tuyển của VN đã thi đấu xong và về nước nên đoàn VN dự lễ bế mạc chỉ còn cán bộ đoàn do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, dẫn đầu.



Campuchia tổ chức lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ ấn tượng không kém lễ khai mạc REUTERS

Lễ khai mạc rất ấn tượng và lễ bế mạc vào đêm 17.5 cũng sẽ hứa hẹn nhiều đặc sắc REUTERS

SEA Games 32 để lại những ấn tượng sâu đậm NGỌC DƯƠNG

Lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ được tổ chức quy mô chừng mực (có sự tham gia của 2.000 người) với những tiết mục mang nét độc đáo, mới lạ và khác hoàn toàn lễ khai mạc. BTC yêu cầu các CĐV không mang theo trẻ em dưới 10 tuổi vào xem lễ bế mạc. Chỉ được mang theo nước uống dưới 500 ml, ít thức ăn nhẹ, đồ điện tử có dung lượng dưới 10.000 mAh, không được mang theo túi xách, vũ khí sắc nhọn, chất nổ hoặc các thiết bị có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, các CĐV không được gây tiếng ồn hoặc tự ý di chuyển.

Sân Morodok Techo ngoài tổ chức lễ khai mạc và bế mạc còn là nơi diễn ra nhiều môn của SEA Games 32. Nhiều CĐV lo ngại rằng việc thay đổi một số cấu trúc sân để phục vụ thi đấu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng của sân. Tuy vậy, nước chủ nhà của SEA Games 32 khẳng định, đây là công trình đẳng cấp, được xây dựng với chi phí lớn (160 triệu USD) nên chất lượng rất đảm bảo. Hiện sân Morodok Techo được bảo trì bởi Công ty kỹ thuật xây dựng nhà nước Trung Quốc (CSCEC) và đơn vị này đã kiểm tra hệ thống chiếu sáng, thiết bị tại đây. Mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ bế mạc được diễn ra trơn tru nhất.

Cách đây ít ngày, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký CAMSOC, cho biết lễ bế mạc sẽ được chủ trì bởi Thủ tướng Hun Sen. Sau những màn trình diễn của các nghệ sĩ cũng như lời tuyên bố bế mạc SEA Games 32 của Thủ tướng Hun Sen, ông Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia, sẽ trao cờ lại cho đại diện của Ủy ban Olympic Thái Lan, nước chủ nhà của SEA Games 33.