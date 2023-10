‘Không ngại cưới chỉ cần một lý do’ tập 12: Phong thừa nhận ‘chơi bẩn’ với Yến?

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 11 tối qua có những diễn biến cho thấy Sỹ bắt đầu nghi ngờ sếp của Phong chính là tình cũ của Yến. Trong khi đó cô vợ sắp cưới của Sỹ với thói đỏng đảnh, mè nheo khiến Sỹ bắt đầu chán ngán, mệt mỏi.

Phong tuyên bố đang "chơi bẩn" với Yến Chụp màn hình

Một số tình tiết trong tập này cho thấy Linh 'trí thức' bị Yến dụ nên khai hết về Phong. Theo như Linh nói thì Phong ngoài làm việc ở công ty còn quản lý quán cà phê. Tối qua có bữa tiệc ở quán nên Phong đến đó để cả nhóm làm việc đêm một mình. Phong còn kể rằng Yến cũng có mặt trong bữa tiệc khiến cho cả đội hơi bức xúc vì trong lúc anh em chi nhánh đang "bù đầu" làm việc cho kịp tiến độ thì sếp Yến lại "bay nhảy" tiệc tùng… Vậy là Yến hẹn gặp Phong ngay trong giờ làm việc và thẳng thừng cho rằng Phong "thù vặt" Yến đã cướp mất chiếc ghế trưởng chi nhánh Trấn Nam của anh mà "chơi bẩn" sau lưng cô, nói xấu cô…

Huyền hốt hoảng khi nghe tin em trai gây tai nạn Chụp màn hình

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 11 còn có những diễn biến cho thấy sau khi Huyền đến nhà Đông mắng vốn lần hai thì cụ Mão tức giận tăng huyết áp còn Đông thì đòi đánh Huyền. May mà cụ Mão can ngăn. Sau đó Huyền thấy mình hơi quá đáng nên đến thăm cụ Mão. Trong khi đó ông Trọng vẫn ám ảnh lời thầy bói khi thấy trong nhà lúc nào cũng có người đau ốm nên yêu cầu Đông hoặc Yến trong năm nay phải lập gia đình. Bởi phải có hỷ sự thì mới không có tang thương…

Cụ Mão đang làm điều gì đó khuất tất ở CLB thơ Chụp màn hình

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 12 tối nay 27.10 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết mới hơn khi Phong thừa nhận rất ghét Yến và đang kích động nhân viên để "chơi bẩn" với Yến. Yến tuyên bố Phong có thể chọn làm đồng nghiệp hoặc đối thủ của cô.

Một vài cảnh khác trong tập phim tối nay cho thấy Đông đưa ông nội đến CLB thơ trong làng nhưng cụ Mão hình như có gì đó khiến Đông hoài nghi vì nếu chỉ là đối thơ thông thường thì khác… Còn ở quán cà phê của Huyền, bà Giàu hốt hoảng chạy vào báo tin Phúc gây tai nạn xe máy ở đầu làng…

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 12: Phong sẽ chọn làm đối thủ của Yến?