‘Không ngại cưới chỉ cần một lý do’ tập 25: Ai là ‘trùm cuối’ giúp Phong?

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 24 có những tình tiết thú vị khi Phong bị đuổi ra khỏi nhà cụ Mão sau khi bản hợp đồng hẹn hò bị lộ. Còn Yến bị cả nhà giận, nhất là cụ Mão. Yến gọi điện cho Phong hỏi cách nấu món cháo lòng cho ông nội. Nhưng cụ Mão vẫn giận Yến, còn mắng nặng lời đứa cháu gái yêu khiến Đông cũng phải nóng mặt. Sau đó, Đông vào phòng cụ Mão để góp ý thì cụ Mão cho rằng chỉ giả vờ để Yến sợ. Đúng lúc này, Yến đứng ngoài nghe hết, cả chuyện ông nội giả ốm. Vậy là cô xông vào, nói rằng vì ông giả ốm nên cô mới lo, mới kiếm người yêu đóng giả để cụ Mão đi khám bệnh. Vậy là hai bên hòa nhau.

Phong về xin lỗi bố của Yến lần nữa Chụp màn hình

Trong tập này cũng có tình tiết Đông than vãn, buồn đời cho rằng chẳng muốn sống khi Sơn Ca đã mất, thích Huyền cũng bị Phúc không đồng tình. Vậy là Phúc mủi lòng không can thiệp chuyện tình cảm của Đông. Việc Huyền có chấp nhận tình cảm của Đông hay không là do hai người. Đông hứa rằng anh sẽ không làm cho chị gái của Phúc khổ.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 25 còn có nội dung cho thấy sau khi về lại Hà Nội, Yến hẹn gặp Phong để thanh lý hợp đồng. Cô cũng yêu cầu Phong từ giờ đừng quan tâm đến gia đình cô nữa và cũng không nhắc lại chuyện hợp đồng hẹn hò. Sau đó, Yến gặp cô bạn thân và thừa nhận với Dung rằng cô đã có tình cảm với Phong. Còn Phong cũng tâm sự với Sỹ chuyện anh thích người yêu cũ của bạn thân. Sỹ cho rằng Phong yêu Yến là điều rất khó bởi anh đã từng bị đá không thương tiếc.

Yến cho rằng mình bị "đâm sau lưng" Chụp màn hình

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 25 tối nay 14.12 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh Yến cho rằng Sơn đã "đâm sau lưng" mình nên không nghe điện thoại của Sơn. Sơn thừa nhận mình hơi quá khi cố tình làm lộ hợp đồng hẹn hò của Yến nhưng anh cho rằng vì mình khó chịu với Phong, thấy Phong không xứng đáng với Yến, không đủ "level" làm người yêu của Yến.

Một cảnh trong tập phim tối nay cho thấy Phong về lại quê Yến và đến nhà xin lỗi bố Trọng nhưng ông Trọng không nhận lời xin lỗi còn đuổi khéo Phong. Lúc này, cụ Mão ra mặt bênh vực vì cho rằng Phong cũng chỉ là lính của Yến, đang làm công việc cho Yến chứ không có lỗi trong chuyện này.

Đông thích Huyền hơn gà chọi Chụp màn hình

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 25 còn có tình tiết vừa hài hước vừa cảm động khi Đông đem một hộp gà chọi kho đưa cho Huyền và nói rằng anh đã ý thức được rằng mình thích Huyền hơn gà nên đã tự tay vào bếp kho món này tặng cô.

