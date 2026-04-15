Không phải ai cũng nên uống nước chanh buổi sáng

Lợi ích có thật, nhưng không phải “thần dược”

Nước chanh cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và duy trì đủ nước cho cơ thể. Uống nước chanh ấm vào buổi sáng cũng có thể kích thích nhẹ hệ tiêu hóa, theo Medical News Today (Anh).

Ngoài ra, nước chanh còn giúp tăng tiết dịch vị, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Một số hợp chất trong chanh cũng góp phần giảm stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào và mang lại cảm giác tỉnh táo, nhẹ bụng khi bắt đầu ngày mới.

Tiến sĩ Duane Mellor, chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên tại Đại học Aston (Anh), cho biết những tuyên bố như “giải độc cơ thể” hay “giảm cân nhanh” nhờ nước chanh chưa có cơ sở khoa học rõ ràng. Theo ông, gan và thận vốn đã đảm nhiệm chức năng thải độc tự nhiên của cơ thể.

Người có bệnh dạ dày cần thận trọng

Một trong những rủi ro lớn là tính axit của chanh. Đồ uống có tính axit có thể làm nặng thêm tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản hoặc gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở người nhạy cảm, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS).

Bác sĩ Trisha Pasricha, chuyên gia tiêu hóa tại Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết uống nước chanh khi bụng đói có thể khiến một số người bị ợ nóng hoặc khó chịu, đặc biệt nếu đã có bệnh lý tiêu hóa từ trước.

Có thể ảnh hưởng đến men răng

Không chỉ dạ dày, nước chanh còn có thể ảnh hưởng đến răng. Theo British Dental Association (Hiệp hội Nha khoa Anh), axit citric trong chanh có thể làm mòn men răng nếu tiếp xúc thường xuyên, nhất là khi uống đậm đặc.

Các chuyên gia nha khoa khuyến cáo nên pha loãng nước chanh và hạn chế để axit tiếp xúc lâu với răng.

Không nên thay thế bữa sáng

Một sai lầm phổ biến là dùng nước chanh thay cho bữa sáng với mục đích giảm cân. Tuy nhiên, theo British Nutrition Foundation (Quỹ Dinh dưỡng Anh), bữa sáng cân bằng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và duy trì chuyển hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh nước chanh chỉ nên là thức uống bổ sung, không thể thay thế bữa ăn đầy đủ dưỡng chất.

Uống thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị nên pha loãng nước chanh với nước ấm, tránh uống khi bụng đói nếu có bệnh dạ dày, không lạm dụng với lượng lớn mỗi ngày và cần kết hợp chế độ ăn uống cân bằng.

Nói cách khác, nước chanh buổi sáng có thể mang lại một số lợi ích nhất định, nhưng không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Hiểu đúng và sử dụng hợp lý mới là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe lâu dài.