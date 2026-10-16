Không phải ai đeo cánh cũng được gọi là 'thiên thần' Victoria’s Secret

Kể từ khi Victoria's Secret Fashion Show trở lại vào năm 2024 sau 6 năm gián đoạn, danh sách người trình diễn liên tục trở thành chủ đề tranh luận. Không ít khán giả đặt câu hỏi về việc ngày càng nhiều influencer, vận động viên và những gương mặt nổi tiếng xuất hiện bên cạnh các người mẫu chuyên nghiệp lâu năm.

Ai mới thực sự được gọi là 'thiên thần' của Victoria's Secret?

Trong chương trình năm 2025, nhà sáng tạo nội dung Quenlin Blackwell và vận động viên Angel Reese cùng sải bước với những "thiên thần" đình đám một thời như Adriana Lima và Jasmine Tookes. Dàn người mẫu của show diễn tại Los Angeles (Mỹ) ngày 18.10 năm nay được dự đoán tiếp tục duy trì sự pha trộn tương tự.

Không phải tất cả người mẫu từng bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show đều là "thiên thần". Từ năm 1997 đến khi chương trình này kết thúc vào tháng 6.2021, chỉ 41 người mẫu chính thức được trao danh hiệu trên Ảnh: AP

Tranh cãi càng trở nên gay gắt sau thông tin hai gương mặt kỳ cựu Romee Strijd và Lais Ribeiro được cho là không góp mặt trong show năm 2026, trong khi những người nổi tiếng như Gabriela Moura và diễn viên Jordan Leftwich lại có tên trong đội hình. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ phản ứng trên mạng xã hội, thậm chí có ý kiến tuyên bố sẽ tẩy chay chương trình vì cách lựa chọn người mẫu. Tuy nhiên, một điểm thường xuyên bị nhầm lẫn là không phải tất cả những người bước trên sàn Victoria's Secret Fashion Show đều được xem là "thiên thần".

Từ năm 1997 đến khi chương trình "Angel" kết thúc vào tháng 6.2021, chỉ 41 người mẫu chính thức được Victoria's Secret trao danh hiệu này. Vì vậy, không phải mọi gương mặt từng đeo cánh trên sàn diễn đều là "thiên thần" theo định nghĩa truyền thống của Victoria's Secret. Sau khi khép lại kỷ nguyên "Angel", thương hiệu chuyển sang The VS Collective, quy tụ các vận động viên, nhà hoạt động, doanh nhân và nhân vật sáng tạo như Megan Rapinoe, Priyanka Chopra Jonas và Eileen Gu.

Khi Victoria's Secret Fashion Show trở lại năm 2024, nhiều cựu "thiên thần" như Tyra Banks, Alessandra Ambrosio và Behati Prinsloo tái xuất bên cạnh Gigi Hadid, Alex Consani cùng các gương mặt mới. Đáng chú ý, việc Gigi Hadid và Alex Consani được đeo cánh dù không có hợp đồng "Angel" cho thấy biểu tượng này không còn là đặc quyền của các "thiên thần" như trước. Từ năm 2025, Victoria's Secret cũng chuyển sang sử dụng cánh giả lông và chất liệu thuần chay thay cho lông vũ thật.

Adriana Lima là một trong 41 "thiên thần" của Victoria's Secret

ẢNH: AFP

Tìm kiếm 'thiên thần' thế hệ mới

Năm 2026, Victoria's Secret đưa khái niệm "Angel" trở lại dưới một hình thức mới thông qua chương trình tuyển chọn mở và loạt phim tài liệu trên YouTube mang tên Angels Among Us. Chương trình theo chân hành trình tìm kiếm "Victoria's Secret Angel" mới. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ không trở thành "thiên thần" theo đúng mô hình truyền thống trước đây. Thay vào đó, quán quân Angels Among Us sẽ nhận hợp đồng độc quyền kéo dài 1 năm với IMG Models, đồng thời có cơ hội trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. Vì vậy, xét theo định nghĩa truyền thống, con số 41 "thiên thần" chính thức của Victoria's Secret nhiều khả năng sẽ không thay đổi.

Bên cạnh dàn người mẫu của dòng Victoria's Secret chính, thương hiệu còn có một nhóm gương mặt riêng dành cho PINK, dòng sản phẩm hướng đến khách hàng trẻ tuổi. Phần trình diễn PINK lần đầu xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show năm 2006, 4 năm sau khi thương hiệu con này được ra mắt. PINK thường là nơi giới thiệu những gương mặt mới và các người mẫu trẻ trước khi họ chuyển sang dòng Victoria's Secret chính. Trong thời kỳ danh hiệu "Angel" còn tồn tại, một số người mẫu sau đó cũng có cơ hội trở thành "thiên thần" chính thức.